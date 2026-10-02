Машината на Клоп заработи, Гърция спъна още един съперник, разочарование за Холанд (РЕЗУЛТАТИ)

Националният отбор на Германия постигна първата си победа под ръководството на Юрген Клоп. Бундестимът надделя с 2:0 над Сърбия в мач от третия кръг на Лигата на нациите. Домакините бяха по-активи през по-голяма част от срещата на "Алианц Арена" в Мюнхен и логично стигнаха до трите точки. Младата звезда на Байерн Мюнхен Том Бишоф откри за своя тим в края на първото полувреме, а Флориан Виртц нанесе втория удар във вратата на западната ни съседка.

Първа победа за Германия, обрат и разочарование за Норвегия

Междувременно отборът на Норвегия допусна обрат и загуба с 1:2 при визитата си на Уелс. "Викингите" започнаха по-активно и още в 11-а минута излязоха напред в резултата, когато Оскар Боб им даде аванс. "Драконите" се задействаха, а Даниел Джеймс изравни с попадения от близко разстояние малко преди края на първото полувреме. След почивката норвежците останаха с човек по-малко на терена, след като Торбьорн Хегем извърши остро нарушение, за да спре съперникова атака. От последвалия пряк свободен удар Уелс стигна до обрата чрез Неко Уилямс.

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Гърция пропиля два гола

Южната ни съседка Гърция пък нанесе още един удар върху фаворитите в групата си. Преди дни отборът на Иван Йованович победи Германия, а сега завърши наравно 2:2 с Нидерландия. Гърците обаче могат да съжаляват, че не стигнаха до трети пореден успех, след като изпуснаха аванс от два гола. Фотис Йоанидис изведе съседите ни напред, а Йоргос Масурас удвои преди края на първото полувреме. Върджил Ван Дайк намали изоставането на "лалетата" в 59-а минута, а малко по-късно Дензъл Дъмфрис изравни, но голът бе отменен заради засада. В 89-а минута момчетата на Шави Ернандес все пак стигнаха до точката благодарение на Тиджани Райндерс.

В останалите срещи единствено Португалия постигна успех. "Мореплавателите" се позабавляваха в първия си мач след напускането на Кристиано Роналдо. Те победиха с 4:2 при гостуването си на Дания в Копенхаген. Другите двубои на 1 октомври завършиха при равенство, като паднаха 10 попадения. Ето и всички резултати:

Всички резултати в Лигата на нациите на 1 октомври, сряда:

Азербайджан 0:0 Лихтенщайн

Германия 2:0 Сърбия

Гърция 2:2 Нидерландия

Дания 2:4 Португалия

Уелс 2:1 Норвегия

Ирландия 2:2 Австрия

Израел 0:0 Косово

Малта 1:1 Гибралтар

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