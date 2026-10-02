В Барселона започват вътрешно разследване около Рафиня

В Барселона започват вътрешно разследване, за да установят какви са причините за поредния физически проблем на Рафиня по време на участията му в националния отбор на Бразилия. Каталунците са притеснени от тревожна закономерност - при последните си три лагера с националния отбор нападателят неизменно получава мускулна травма в една и съща област на десния крак. Затова медицинският и кондиционният щаб на Барса възнамерява да проведе специален разговор с футболиста и да разбере какво се променя, когато той се присъедини към "селесао".

В Барселона ще разследват какво се случва с Рафиня в националния отбор на Бразилия

Бразилецът се прибра преждевременно от лагера на националния отбор след появата на оток в дясното бедро. Проблемът се появи при победата с 4:2 над Австралия, когато Рафиня реализира дузпа, но остана в съблекалнята на почивката заради дискомфорт. Бразилската федерация го освободи от лагера като предпазна мярка и той няма да участва срещу Индия.

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Според "Мундо Депортиво" лекарите на Барселона искат да установят дали в тренировките или загрявките на Бразилия има повтарящ се елемент, различен от работата му на клубно ниво, който би могъл да допринася за проблемите. Причината е проста - това е третата му подобна травма с националния отбор само за около шест месеца. Първият случай беше в края на март срещу Франция в Бостън. Контузията в задната част на дясното бедро впоследствие го извади от четвъртфиналите на Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид.

И на Световното се повтори

Историята се повтори на Световното първенство през юни. Рафиня получи мускулна травма отново в задната част на дясното бедро срещу Хаити. Проблемът беше официално потвърден след изследвания и бразилецът пропусна следващите срещи с Шотландия и Япония, а срещу Норвегия остана на пейката. Сега ситуацията се повтаря за трети път, при това след изключително натоварващо пътуване. За настоящия лагер Рафиня трябваше да измине близо 35 000 километра за мачовете на Бразилия в Австралия и Индия.

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