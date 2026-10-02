Фермери и рибари в Италия получават 20% отстъпка за дизел и бензин

Италианското държавно дружество "Ени" съобщи днес, че клиентите на бензиностанциите му ще могат да закупуват дизел и бензин за нуждите на селското стопанство и риболовните плавателни съдове с 20% отстъпка, предаде агенция АНСА. Компанията уточни, че отстъпката ще важи до 31 октомври и може да бъде удължена до края на годината в зависимост от пазарните тенденции и наличността на горивата.

Това е поредната инициатива на контролираната от държавата компания, предприета с подкрепата на правителството на премиера Джорджа Мелони, за подпомагане на домакинствата и бизнеса в справянето с рязкото поскъпване на енергията на фона на конфликта в Иран.

В началото на седмицата "Ени" въведе таван на цените на горивата в своите бензиностанции, като ги ограничи до 2,19 евро за литър дизел и 1,99 евро за литър безоловен бензин за период от 30 дни.

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Впоследствие кувейтската компания "К8" и азербайджанската СОКАР последваха примера на "Ени" и въведоха подобни мерки в своите бензиностанции в страната.

"Ени" ще предложи и 30% отстъпка от сметките за електроенергия и газ на клиентите си.

"Бих искал да благодаря на "Ени", че напълно осъзнава необходимостта от подкрепа за нашия сектор на първичното производство. Намалението на цените позволява на земеделските и риболовните предприятия да получат отстъпка от приблизително 20% спрямо текущите тарифи. Надяваме се, че и други петролни компании, действащи в страната, ще последват примера, както вече се случи през последните дни", заяви министърът на земеделието Франческо Лолобриджида.

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