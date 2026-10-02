Един от най-големите футболни колоси в света си постави любопитна цел №1

Един от най-големите клубове в европейския футбол - Ювентус, има необичайна за собствените си стандарти голяма цел през този сезон. "Бианконерите" не участват в Шампионската лига, която са печелили два пъти в историята си, но в Торино не смятат да приемат Лига Европа просто като утешителна награда. Изпълнителният директор Джовани Карневали обяви, че "зебрите" искат да стигнат докрай в турнира, а амбицията изглежда още по-сериозна след гръмкото начало с 5:0 срещу НЕК Ниймеген.

В Ювентус искат да спечелят Лига Европа на всяка цена

Карневали говори по време на Фестивала на спорта в Тренто, където очерта амбициите на клуба след трудните последни години. "Ювентус вече е конкурентоспособен. Феновете са невероятни, печелили са много и искат да печелят отново. Кога? Ако зависеше от мен - още утре. Лига Европа? Труден турнир, но целта ни е да стигнем докрай", заяви ръководителят.

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Трофей в Лига Европа осигурява и участие в Шампионска лига

Карневали беше категоричен и по отношение на вътрешните цели. Според него класиране на четвърто място и завръщане в Шампионската лига не могат да бъдат достатъчни за клуб като Ювентус. "Четвъртото място не е цел. Искаме да печелим", каза още той, като призна, че участието в Шампионската лига носи необходимите финансови гаранции, но Юве не може да се ограничава единствено до тях.

Отборът на Лучано Спалети вече показа сериозни намерения в Лига Европа. В първия кръг Ювентус разгроми НЕК Ниймеген с 5:0 с голове на Нико Гонсалес, Керим Алайбегович, Ник Волтемаде, Зеки Челик и Рандал Коло Муани. Това беше най-убедителната победа на Юве в първия му мач от голям европейски турнир от сезон 1992/93 насам. Любопитното е, че тогава италианският гранд впоследствие спечели Купата на УЕФА.

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