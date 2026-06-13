“Швейцарски Брекзит“: Страната решава дали да отреже мигрантите

Швейцарците са изправени утре пред един от най-важните референдуми за последните години, който мнозина наричат “швейцарския Брекзит”, пише “24 часа“. Става дума за предложеното от крайнодясната Швейцарска народна партия (SVP) ограничение за числеността на населението до 10 млн. души. Ако мнозинството от алпийската нация гласува “за” на 14 юни, референдумът не само може да доведе до пълна забрана на имиграцията, но и да нанесе сериозен удар на икономиката на страната.

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Поддръжниците на идеята твърдят, че нарастващото население излага на изпитание до краен предел местната инфраструктура, пътищата и обществения транспорт, както и води до повишаване на наемите и престъпността.

Реално населението на Швейцария наистина се е увеличило значително през последните 25 години. Между 2000 и 2025 г. то е нараснало от 7,2 на 9,1 млн. души - ръст от около 26,6%. Това прави Швейцария една от най-бързо развиващите се страни в Европа. Освен това след споразумението за свободно движение на хора между Швейцария и ЕС, влязло в сила през 2002 г., над 80% от растежа на швейцарското население се дължи на имиграцията, голяма част от която е европейска.

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