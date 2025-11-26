Трета поредна загуба с 3 гола разлика! ПСВ унищожи Ливърпул насред "Анфийлд"

Шампионът на Англия Ливърпул записа трета поредна загуба с 3 гола разлика, след като бе унищожен от нидерландския ПСВ с 1:4 на "Анфийлд" в среща от 5-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Мърсисайдци, които загубиха в последните си два мача от Манчестър Сити с 0:3 като гост и от Нотингам Форест с 0:3 като домакин, сега отново допуснаха много тежка загуба, и то пак на "Анфийлд", където бяха тотално надиграни от ПСВ.

ПСВ разгроми Ливърпул в Шампионска лига

Срещата започна кошмарно за Ливърпул, след като още в петата минута капитанът Върджил ван Дайк буквално подари дузпа на съперника след абсурдна игра с ръка. Зад бялата точка застана Иван Перишич, който излъга Гиорги Мамардашвили и прати топката в другия ъгъл. 10 минути по-късно обаче Ливърпул стигна до изравнителен гол - Коди Гакпо стреля по диагонал, а вратарят на ПСВ изби топката на крака на Доминик Собослай, който веднага завърши на празна врата.

В 18-ата минута ПСВ отново показа, че може да бъде заплаха от статични положения, след като Мамардашвили се поколеба дали да излезе при спорна топка, а това позволи на гостите да вкарат, но бе отсъдена засада. В следващите минути Ливърпул упражни натиск и създаде множество атаки към противниковата врата, но им липсваше завършващ удар.

През втората част Ливърпул продължи да доминира, но без да стига до чисти ситуации за гол. А в 56-ата минута ПСВ затвърди отново проблемите на мърсисайдци в защита. Мауро Жуниор разсече отбраната на Ливърпул с чудесен извеждащ пас за Гуус Тил, който изпревари Милош Керкез и успя да изпрати топката покрай Мамардашвили за 2:1.

В 61-ата минута Юго Екитике получи някакво неразположение и Арне Слот го замени с Александър Исак. В 73-ата минута Ливърпул инкасира и трето попадение. Фатална грешка в отбрана на "червените" позволи на играч на ПСВ да нанесе удар към вратата на Мамардашвили. Топката срещна гредата, но се върна в краката на Дриуеш, който успя да направи добавка за 3:1.

Кошмарът за Ливърпул продължи, като в края на мача ПСВ стигна и до четвърти гол чрез Дриуеш, правейки победата за гостите още по-изразителна. При попадението вина отново имаше Ван Дайк, който изигра много слаб мач. Загубата е втора за Ливърпул в Шампионска лига след тази от Галатасарай в Истанбул, което оставя тима на 13-то място с 9 точки - в зоната за плейофите за елиминациите. ПСВ пък е 15-ти с 8 точки.

