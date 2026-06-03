Удар по джоба за Мексико преди Световното: Спортният съд в Лозана не прости хомофобските прояви на феновете

Казусът между ФИФА и Мексиканската футболна федерация бе приключен. Магистратите от Спортния арбитражен съд в Лозана потвърдиха санкциите, наложени заради системните хомофобски скандирания от страна на мексиканските привърженици. Въпреки това смекчиха удара, отменяйки принудителното частично затваряне на стадиона.

Мексиканската футболна федереция отнесне сериозна глоба заради хомофобски скандирания

До това доведе серия от инциденти по време на четири международни приятелски срещи от лятото на 2024 година. Системата за мониторинг на ФИФА регистрира проблемно поведение в двубоите срещу Боливия, Уругвай и Бразилия. Още по-сериозното е, че две от тези срещи бяха временно прекъснати от съдиите съгласно протокола за борба с расизма и хомофобията.

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След разглеждане на жалбата, арбитражният съд определи две глоби в размер на 60 000 и 80 000 швейцарски франка.

В официалното становище се отбелязват усилията на федерацията, но те все още не довеждат до желания резултат. В решението си, цитирано от Ройтерс, съдът посочва:

"Арбитражният състав признава специфичния характер на ситуацията на FMF, която демонстрира, че са вложени значителни финансови ресурси и са положени сериозни усилия за изкореняване на това неприемливо поведение. Въпреки това арбитрите установиха, че непристойното поведение продължава да съществува и предприетите превантивни мерки не са с достатъчна правна тежест, за да освободят FMF от отговорност"

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