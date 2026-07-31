Испания и Португалия отправят крайна заплаха за бойкот към Джани Инфантино и ФИФА

Две световни сили заплашиха, че ще се откажат от съвместното домакинство на Световното първенство по футбол през 2030 година, ако президентът на ФИФА Джани Инфантино не оттегли плановете си за приватизация на турнира. Както е известно, Инфантино предизвика възмущение във футболния свят в началото на тази седмица, когато разкри плановете си да продаде дялове от форумите си на външни инвеститори с цел набиране около 20 милиарда долара. Очаква се компанията "Thrive Capital" - собственост на брат на зетя на американския президент Доналд Тръмп, да оглави предложената група от инвеститори.

Нова атака по Инфантино и ФИФА

Инфантино дори обеща плащане от 40 милиона долара на всяка федерация, която подкрепи предложението до 19 септември. Налице е опозиция от страна на множество организации, като УЕФА публикува гневен отговор, а 55-те ѝ членове заплашват да бойкотират Световното първенство, ако плановете се осъществят. КОНКАКАФ и АФК застъпиха същата позиция като УЕФА, с което общият брой на федерациите, които не подкрепят предложението, са 142 от общо 211.

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Старшият съветник на Инфантино - Карлос Кордейро, дори обяви, че подава оставка от поста си, като изрази несъгласието си с това, което описа като лоша сделка за спорта. Тази позиция е особено важна, тъй като доказва, че дори дясната ръка на президента на ФИФА не го подкрепя, а той просто се присъединява към дългия списък от хора, които се противопоставят на идеята. Сега действията на опозицията преминават на друго ниво. Испания, Португалия и Мароко трябва да бъдат домакини на Световното първенство през 2030 година, но отделни мачове са насрочени в Аржентина, Парагвай и Уругвай в чест на 100-годишнината на турнира. Но въпреки че до следващото издание остават четири години, съществува вероятност то да не се състои.

Испания и Португалия са сред домакините за Мондиал 2030

Според испанското издание "El Espanol", Световното първенство през 2030 година е в сериозна опасност поради плановете на Инфантино да експлоатира правата върху турнира. "Нито един национален отбор от УЕФА няма да участва в какъвто и да е турнир от категория А на ФИФА, докато тези предложения останат в сила", беше ясното и категорично изявление на президента на УЕФА Александър Чеферин. Присъединявайки се към позицията на УЕФА, Испания и Португалия изключват възможността да участват и да бъдат домакини на Световното първенство през 2030 година - позиция, която може да се окаже напълно различна от тази, която в крайна сметка ще приеме Мароко.

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