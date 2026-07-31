Близък до Инфантино подаде оставка в знак на протест срещу плановете за продажба на дял от Световното!

Старши съветникът на президента на ФИФА Джани Инфантино подаде оставка в знак на протест срещу плановете за продажба на дял от Световното първенство, след като европейският футбол заплаши с бойкот, а регионалните конфедерации се обединиха против предложението, съобщава агенция Ройтерс. Карлос Кордейро напусна с незабавен ефект, наричайки плановете „лоша сделка за футбола“.

Карлос Кордейро изригна: „Лоша сделка за футбола“

🚨😱❌ Gianni Infantino has been abandoned by his top adviser:



Carlos Cordeiro has resigned over FIFA's controversial plan to sell stakes in the World Cup.



🗣️ "I cannot stand by and do nothing. This is a bad deal for football and for the future of the sport." 👊 pic.twitter.com/yJLKRDX7eb — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 31, 2026

Кордейро, който беше назначен през 2021-а от Инфантино, заяви, че футболната организация „ипотекира бъдещето на футбола без никакво убедително оправдание“. „Това е лоша сделка за асоциациите членки на ФИФА, лоша сделка за футбола и лоша сделка за дългосрочното бъдеще на играта“, каза той в изявление.

Бившия банкер и бивш вицепрезидент на Американската футболна федерация добави, че не е участвал в предложението и му се противопоставя „недвусмислено“. Въпреки нарастващата опозиция, ФИФА заяви, че „неверни медийни съобщения“ тази седмица са нарушили планирания процес на консултации, но че ще продължи да представя предложението пред своите 211 национални футболни асоциации.

„Ще продължим с този процес на консултации, за да гарантираме, че всяка асоциация-членка има възможността да изрази своя вот въз основа на факти“, се казва в изявление, публикувано тази нощ.

ФИФА предложи създаването на дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара, FIFA Forward Enterprise (FFE), което да управлява Световното първенство и другите събития, с дял до 20%, който да бъде предложен на външни инвеститори. Очакваше се Thrive Eternal - фонд, управляван от Thrive Capital, основан от Джошуа Кушнер, да ръководи предложената инвеститорска група, съобщи ФИФА. Джошуа е брат на Джаред Кушнер, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.

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