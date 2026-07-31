Шаби Алонсо ще може да разчита на забравен герой на Челси, пропуснал последните 2 години

Крилото на Челси Михайло Мудрик получи "зелена светлина" да се върне на терена, след като бе разрешен случаят с допинговата му санкция. 25-годишният футболист не е играл в официален мач от ноември 2024 година, след като даде положителна проба за забраненото вещество мелдониум и получи 4-годишна забрана. Мудрик подаде жалба пред Спортния арбитражен съд (CAS), тъй като промените в процедурите на Световната антидопингова агенция (WADA), въведени междувременно, означават, че ако положителният му тест беше дал същия резултат днес, обвиненията нямаше да бъдат повдигнати.

Отмениха остатъка от наказанието на Михайло Мудрик

От Футболната асоциация на Англия разясниха, че Мудрик нямаше да получи наказание при нововъведените правила, тъй като нарушението му било минимално. Вследствие на това развитие и други обстоятелства по случая, Футболната асоциация и играчът са постигнали споразумение за връщането му на терена. Украинецът се съгласи на период на дисквалификация, равен на времето, излежано към датата на споразумението. Сега той ще бъде на разположение на новия наставник на Челси - Шаби Алонсо.

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Челси приветства решението за Мудрик

"Сините" от Лондон привлякоха Мудрик от Шахтьор Донецк за 88 милиона паунда през зимата на 2023 година. Той записа 73 мача, в които се отечете с 9 попадения, преди да бъде наказан. Челси приветства новината за завръщането му и заяви, че ще подкрепи реинтеграцията му в състава, като същевременно ще му помогне да възобнови кариерата си. В изявление на Челси се казва: "Приветстваме признанието, че напредъкът в приложимите научни стандарти за докладване, насочен към по-надеждни тестове, означава, че ако пробата на Миша беше анализирана съгласно днешните технически изисквания, тя нямаше да бъде отчетена като положителна и нямаше да бъде констатирано нарушение на антидопинговите правила. Това е важна част от контекста, свързан с договореното решение, и позволява на всички засегнати да продължат напред." Украинският национал също публикува изявление, в което заяви, че двете години, прекарани далеч от футбола, са били най-трудният период в кариерата му и че е благодарен за възможността да се завърне.

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