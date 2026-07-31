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Български национал подсилва белгийски гранд срещу 1,5 милиона евро

31 юли 2026, 17:38 часа 1483 прочитания 0 коментара
Снимка: Emona Tsoncheva / LAP.bg
Български национал подсилва белгийски гранд срещу 1,5 милиона евро

Бившият младежки национал на България по футбол Силвестър Джаспър ще премине от Железничар Панчево в белгийския елитен Стандард Лиеж. Това събощи сръбското издание „Моцарт Спорт“. Според информациите ръководството на тима от западната ни съседка е приело подобрената оферта от 1,5 милиона евро за крилото.

Сумата по трансфера може да нарасне

Сумата по трансфера на Джаспър в Стандарт Лиеж може да нарасне допълнително заради заложени в договора бонуси за представяне. Железничар също така си запазва и процент от бъдеща продажба. По-рано през седмицата същото издание съобщи, че друго предложение на стойност 1,2 милиона евро е било отхвърлено.

Джаспър, който е роден в Лондон и е юноша на местния Фулъм, записа 7 гола и 7 асистенции в 34 мача на тима от Панчево след трансфера си от полския Шльонск преди година. Белгийската медиа „Voetbalkrant“ пък съобщава, че офанзивният футболист е очакван в Лиеж за преминаване на медицинските изследвания, след което трябва да подпише договор за три сезона с опция за още един.

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Национален отбор по футбол Стандарт Лиеж Силвестър Джаспър
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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