Отмъщение: Слон преследва семейство 14 години! (СНИМКИ)

Слон на име Дурбе нападнал едно и също семейство три пъти в рамките на 14 години в Непал. През декември 2012 г. той убил бащата и майката на главата на семейството. След трагедията Шаничара Боте продал всичките си вещи и се преместил със семейството си в друго село с надеждата да избяга от звяра. Но 14 години по-късно Дурбе нападнал новия му дом, като стъпкал снахата и 4-годишния внук на мъжа. Общо четирима членове на едно и също семейство били убити от животното, съобщи телеграм-каналът SHOT.

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Слонът

Слонът живее в Национален парк Читван и редовно напада хора от 2010 г. насам. След първоначалните атаки му бил поставен нашийник с геолокатор, но след известно време нашийникът спрял да работи. През 2012 г. бил направен опит за убийство на слона и непалската армия била в готовност, но животното избягало в националния парк. През 2019 г. бивните на Дхубра били отрязани и му е поставен нов нашийник, но в нощта на скорошната трагедия координатите на слона не съвпаднали с мястото на инцидента. Смята се, че слонът убиец е причинил смъртта на най-малко 25 души.

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