Заради "Баба Алино": Уволнената шефка на Кадастъра във Варна съди двама регионални министри

Директорката на Службата по геодезия, картография и кадастър във Варна инж. Крисимира Божкова обяви, че ще съди двама бивши регионални министри - Николай Найденов и Иван Шишков. Изявлението ѝ идва, след като днес стана ясно, че е окончателно уволнена от поста. Божкова вече беше временно отстранена заради случая с незаконно изградения комплекс на Олег Невзоров в местността "Баба Алино".

На пресконференция тя заяви, че заповедта за уволнението ѝ е издадена в петък и е връчена чрез системата за сигурно електронно връчване.

По думите ѝ решението е в разрез със становището на Дисциплинарния съвет към Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Още: Разследването за "Баба Алино" стигна до бивш архитект на район "Приморски", арестуваха го

"Тази заповед за уволнение е издадена, въпреки че становището на Дисциплинарния съвет при АГКК е, че тези сгради няма как да бъдат отказани да бъдат нанесени, защото има и трайна съдебна практика", заяви Божкова.

Тя посочи, че ще обжалва заповедта, тъй като според нея има съществени разлики между предмета на проверката на дисциплинарния съвет и мотивите, изложени в заповедта за уволнение.

Според Божкова основанието за освобождаването ѝ е недостатъчен контрол по казуса "Баба Алино", както и просрочен отговор на писмо от Министерството на земеделието и храните.

"Това също е малко екзотично казано, защото това е писмо, свързано с поземлените имоти и не е свързано със сградите върху тези поземлени имоти", коментира тя. Още: Баба Алино в Габрово: Кметицата Таня Христова и четириетажната ѝ къща

По думите ѝ отговорът е бил изпратен в рамките на едномесечния срок, но изпълнителният директор на агенцията твърди, че документът не е бил качен в системата и не е бил запознат с него, въпреки че е регистриран в деловодството.

Божкова съобщи още, че ще заведе дело за клевета срещу бившия регионален министър Николай Найденов. Тя възнамерява да потърси правата си по съдебен ред и заради изказване на Иван Шишков, който според нея при оглед на "Баба Алино" е заявил, че тя носи единствената вина за случая.

"Кадастърът не издава разрешения за строеж, кадастърът не проверява едно строителство, най-вече дали е законно или незаконно. Ние сме орган, който регистрира вече това, което има на място", заяви Божкова. Още: Съдът ще проверява документи от 1967 г. по делото за "Баба Алино"

Миналия петък полицията задържа 70-годишния бивш главен архитект на район "Приморски". Разследването е свързано с издадени неистински удостоверения за сгради в комплекса, които според обвинението са построени години след крайния срок за търпимост, определен в закона - 2001 г.