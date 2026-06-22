В Италия дори не гледат Мондиал 2026: Болката от поредния провал на "адзурите" не е отшумяла

Националният отбор на Италия отсъства от голямата сцена за трето поредно световно първенство. "Адзурите" не успяха да се класират за Мондиал 2026, след като загуби от Босна и Херцеговина във финалния бараж. След неуспешния опит да се класират на турнира през 2018 г. и 2022 г., всички си мислеха, че няма как историята да се повтори още веднъж, но футболът за пореден път демонстрира бруталната си страна. Така италианците отново си останаха вкъщи пред телевизорите, докато другите страни са в САЩ, Канада и Мексико.

Звезда на Италия дори не може да гледа Мондиал 2026

Някои от звездите на "скуадрата" обаче дори не стоят пред телевизора, за да гледат най-големия спортен форум. Защитникът на Рома Джанлука Манчини например призна, че не може да се престраши да гледа Мондиала, като описа третото поредно отсъствие на Италия от турнира като болка, която все още е твърде свежа, за да може да я понесе, дори и като зрител. В интервю за Sky Sport, цитирано от TuttoMercatoWeb, централният бранител на откровено сподели колко дълбоко го е засегнала провалената квалификация.

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Манчини беше на терена в Зеница по време на един от ключовите моменти от поражението в баража срещу Босна, точно преди червения картон на Алесандро Бастони, който на практика сложи край на надеждите на Италия. "Говоря като играч, който не успя да се класира за Световното първенство", каза Манчини. "Това е болка, боли ме. Не гледам мачовете, не мога. Гледам най-интересните моменти, но не и целите мачове. Боли ме, че не съм там."

По въпроса за повтарящите се неуспехи на Италия Манчини не търсеше лесни оправдания: "Ако не сме се класирали три пъти, това не е само проблем на младите играчи, младежките сектори и треньорите. Проблемът е по-сериозен. Надяваме се да го решим в следващите години." Въпреки разочарованието, Манчини беше забележително оптимистичен относно завръщането на Рома в Шампионската лига. Той заяви, че очаква с нетърпение европейските нощи на "вълците" след разочарованието с Италия: "Представих си стадионите, една мелодия, която никога не съм чувал в кариерата си. Красиво е дори само да си го представя, нямам търпение да играя в турнира."

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