Нежелан в Юнайтед подразни Аморим: Наполи спечели Суперкупата

23 декември 2025, 11:44 часа 285 прочитания 0 коментара
Вчера, на 23 декември, се изигра финалът за Суперкупата на Италия между Наполи и Болоня. Отборът от Неапол спечели с 2:0, а двете попадения бяха дело на Давид Нерес. За спечелването на трофея се проведе минитурнир в Рияд, Саудитска Арабия. Четири отбора оформиха полуфиналните двойки – Наполи срещу Минал и Болоня срещу Интер. След спечелването на купата, нападателят на неаполитанци Расмус Хойлунд, който е в клуба под наем от Манчестър Юнайтед, качи снимка с провокативен текст в социалните мрежи.

Расмус Хойлунд: „Ето как изглежда едно добро решение“

Финалът за Суперкупата се проведе само ден след като Манчестър Юнайтед игра. „Червените дяволи“ загубиха гостуването си на Астън Вила от 17-тия кръг на Висшата лига с 1:2. Това само задълбочи проблемите на манчестърци, които са в средата на пореден лош сезон. След като спечели Суперкупата на Италия с Наполи, Расмус Хйлунд, който все още е собственост на Манчестър Юнайтед, публикува снимка от празненствата в социалните мрежи. На нея той държи трофея и сипа допълнително сол в раната на Юнайтед като написа: „Ето как изглежда добро решение“.

Хойлунд може и да остане в Наполи за постоянно

В началото на сезона Манчестър Юнайтед закупи нов нападател – Бенямин Шешко. Откакто словенецът пристигна на Олд Трафорд, мениджърът на „червените дяволи“ Рубен Аморим започна да пренебрегва Расмус Хойлунд. Това доведе до негов трансфер в Наполи в началото на септември. Откакто се завърна в Италия, датчанинът е вкарал 7 гола и е дал 3 асистенции в 19 мача във всички турнири. Неаполитанци платиха 6 милиона евро такса за наема на Хойлунд, но в договора има клауза, според която могат да го закупят за 44 милиона евро, ако се класират в Шампионска лига.

Николай Илиев
