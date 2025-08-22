Войната в Украйна:

"Не ме интересува какво мислят хората": Ханзи Флик защити Ламин Ямал от критиците

Треньорът на Барселона Ханзи Флик за пореден път защити 18-годишната си звезда Ламин Ямал от критиките към него заради празнуването му на гола при победата срещу Майорка с 3:0, съобщи Ройтерс. Жестовете на младия играч показваха, че той е новият крал, след като той взе фланелката с легендарния номер 10. Наскоро той бе критикуван и заради празненствата на рождения си ден, в които бе наел хора с нисък ръст.

"Не ме интересува какво мислят хората за отбора ми. Ламин е само на 18 години, но е фантастичен футболист", каза Флик пред репортерите преди домакинската среща с Леванте. "Ще му помогна да порасне по правилния начин. Но доколкото виждам, поведението му е много добре досега", категоричен е германецът.

Очаква се Роберт Левандовски да се завърне в състава, след като пропусна първия кръг от Ла Лига. "Ще видим, имаме очаквания как ще протече мачът и какво можем да променим, но имаме и различни варианти за деветка. Феран вкара гол и това е най-добрият аргумент да играе отново. Ще се опитаме да включим Роберт, ако е възможно", каза Флик. Треньорът може да използва и английския национал Маркъс Рашфорд.

"Рашфорд ни дава повече възможности. Той е наясно с позицията на номер 11, но със силата си, първото докосване и бързината е много полезен за тима", смята Флик. Барселона иска да задържи Фермин Лопес, който записа осем гола и 10 асистенции през миналия сезон. "Не искам да губя нито един играч, защото ще бъде труден сезон и се нуждаем от класата на Фермин. Той се справи наистина добре през миналия сезон и на старта на този", сигурен е треньорът.

