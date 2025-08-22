Отборът на Моуриньо хвърли око на още една звезда на Реал Мадрид

Съперничеството между турските грандове Фенербахче и Галатасарай се пренесе отвъд терена. Двата тима стяга сериозна селекция, която да им даде предимство, когато излязат един срещу друг на терена. До момента "Джим Бом" привлече Лирой Сане от Байерн Мюнхен и Виктор Осимен от Наполи, докато Фенербахче се подсили с Джон Дюран от Ал-Насър и Едсон Алварез от Уест Хям и продължава да бъде свързван с някои от най-големите световни звезди.

Фенербахче предлага интересна размяна на Реал Мадрид

Наскоро се появиха новини, свързващи "жълтите фенери" с оказалия се излишен на "Бернабеу" Родриго. Сега те са насочили интереса си към друга звезда на Реал Мадрид и предлагат интересна размяна на испанските гиганти. Според турския журналист Самет Чаир, Фенербахче проявява интерес към привличането на Андрий Лунин в Истанбул и според информациите е подал официална оферта за украинския вратар.

В информацията се сочи, че Фенербахче проявява интерес към още няколко трансфера през този прозорец, а една от позициите, които иска да подсили, е тази на вратаря. Клубът е определил Лунин като приоритетен трансфер и е подал официална оферта за вратаря, която включва преминаването на Доминик Ливакович в обратната посока.

Реал няма интерес към подобен трансфер

Реал няма интерес към Ливакович и не желае да се раздели с Лунин, който в миналото е показал, че е повече от способен да се справи с ролята на резерва. Той изигра важна роля за "кралете" през сезон 2023/24, когато замести контузения Тибо Куртоа и записа 10 сухи мрежи в 21 мача. 26-годишният украинец подписа удължение на договора си с клуба до 2028 г. Според информациите обаче мадридчани са включили клауза за откупуване в договора му на стойност 25 млн. евро.

