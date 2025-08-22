От Нюкасъл са категорични: Александър Исак няма да играе за и срещу Ливърпул

Александър Исак няма да играе в мача на Нюкасъл от втория кръг на английското първенство по футбол срещу Ливърпул, потвърди мениджърът на отбора Еди Хау, цитиран от агенция Ройтерс. Шведският национал иска да бъде продаден и настоява това да се случи именно при "червените", които подготвят втора оферта за неговите права. Тази седмица Исак обвини ръководството на Нюкасъл, че не си спазва обещанията, тъй като първата оферта на Ливърпул бе отхвърлена. Нюкасъл му отговори, че никога не е гарантирал, че ще го продаде през лятото.

Еди Хау коментира ситуацията с Исак

Запитан за отношенията между клуба и футболиста, Хау отговори: "Няма промяна. В тази ситуация и двете страни са губещи. Не виждам начин някой да излезе победител". Трансферният прозорец в Англия затваря на 1 септември, така че ако ще се случи сделка между Ливърпул и Нюкасъл, тя трябва да бъде завършена през следващата седмица. Ако такава няма, Нюкасъл ще държи правата на нападателя поне до 1 януари, когато отваря зимният прозорец. Хау е категоричен, че шведът ще бъде приет добре от съотборниците си.

"Нямам съмнение за това как ще се чувстват другите футболисти. За мен също нямам съмнения. Алекс е фантастичен играч, добър човек и приятен характер. Той е наш приятел. Ако иска да се върне и да играе с нас, всички ще го приветстваме. Аз лично съм 100% сигурен, че искам да го видя пак с фланелката на Нюкасъл", каза Хау. "Нямам проблем с него, но ситуацията е неприятна и за двете страни. Говоря с него, когато се засечем, но не съм го виждал тази седмица. Той тренира индивидуално, отделно от групата", продължи мениджърът на "свраките".

Хау добави, че според него съобщенията в социалните мрежи са излишни и предпочита тези неща да не се случват публично. "По принцип нещата трябва да бъдат решавани лично и на спокойствие, а не публично. Разбирам обаче защо от клуба отговориха. При тези неща е логично да има и втора страна", завърши той. / БТА

