Позабравен носител на "Златната топка" се завръща към футбола след дълга пауза

22 август 2025, 16:59 часа 360 прочитания 0 коментара
Родри е на разположение на Манчестър Сити и ще може да играе в двубоя от Висшата лига срещу Тотнъм в събота, потвърди мениджърът на "небесносините" Пеп Гуардиола. Носителят на "Златната топка" за миналата година е възстановен от контузия, получена по време на Световното клубно първенство това лято. 

Родри се завръща за Манчестър Сити

"На Родри и Фил им липсваха тренировки и игрови ритъм. Поради тази причина отсъстваха от последния ни мач, но са готови за утре. Искам Родри да показва постоянство в тренировките. Нямам съмнения в неговите качества и потенциал", заяви Гуардиола пред медиите в петък. 

Родри

Испанският национал пропусна двубоя на Сити срещу Уулвърхямптън миналата събота, спечелен с 4:0. Родри не игра и през миналия сезон заради тежка контузия в коляното. Гуардиола очаква и завръщане на нападателя Фил Фоудън, който не игра срещу "вълците" заради проблеми с физическата форма.

Испанският специалист похвали изявите на вратаря Джеймс Трафърд, който направи дебют през миналата седмица срещу Уулвс. Все още не е ясно кой ще бъде титуляр на вратата на Сити утре, като има възможност и Едерсон да направи завръщане в двубоя срещу Тотнъм. 

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
