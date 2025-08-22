Позабравен носител на "Златната топка" се завръща към футбола след дълга пауза

Родри е на разположение на Манчестър Сити и ще може да играе в двубоя от Висшата лига срещу Тотнъм в събота, потвърди мениджърът на "небесносините" Пеп Гуардиола. Носителят на "Златната топка" за миналата година е възстановен от контузия, получена по време на Световното клубно първенство това лято.

Родри се завръща за Манчестър Сити

"На Родри и Фил им липсваха тренировки и игрови ритъм. Поради тази причина отсъстваха от последния ни мач, но са готови за утре. Искам Родри да показва постоянство в тренировките. Нямам съмнения в неговите качества и потенциал", заяви Гуардиола пред медиите в петък.

Испанският национал пропусна двубоя на Сити срещу Уулвърхямптън миналата събота, спечелен с 4:0. Родри не игра и през миналия сезон заради тежка контузия в коляното. Гуардиола очаква и завръщане на нападателя Фил Фоудън, който не игра срещу "вълците" заради проблеми с физическата форма.

Испанският специалист похвали изявите на вратаря Джеймс Трафърд, който направи дебют през миналата седмица срещу Уулвс. Все още не е ясно кой ще бъде титуляр на вратата на Сити утре, като има възможност и Едерсон да направи завръщане в двубоя срещу Тотнъм.

