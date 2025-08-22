Испански клуб привлече играч на Челси и направи една от най-големите сделки в историята си

Испанският тим Виляреал подписа седемгодишен договор със защитника на Челси Ренато Вейга, съобщи клубът от Ла Лига. Според информации трансферната сума е 24 милиона евро плюс допълнителните бонуси, което прави Вейга едно от най-скъпите попълнения в историята на Виляреал.

Виляреал привлече Ренато Вейга

22-годишният централен защитник се присъедини към Челси от Базел миналото лято, но записа само един мач като титуляр във Висшата лига, преди да бъде преотстъпен на Ювентус за втората половина на миналия сезон. В Италия той стана титуляр за Ювентус и помогна на Португалия да спечели Лигата на нациите през юни.

Виляреал играе в Шампионската лига този сезон, след като завърши Ла Лига на пето място миналия сезон. "Жълтата подводница" стартира с победа над Овиедо с 2:0 като домакин в първия кръг на новия сезон в Примера Дивисион.

