Байерн унищожи топ съперник на старта на Бундеслигата! Кейн засенчи шоуто на Луис Диас и Олисе с хеттрик

Байерн Мюнхен започна сезона в Бундеслигата по категоричен начин, записвайки убедителна победа срещу РБ Лайпциг. Баварците триумфираха с 6:0 в откриващия мач на първия кръг от шампионата. Новото трио в атаката на Венсан Компани блесна в срещата, отбелязвайки и шестте попадения. Хари Кейн наниза хеттрик в рамките на 13 минути, Майкъл Олисе отбеляза два гола, а Луис Диас откри головата си сметка в Бундеслигата в дебюта си.

Байерн наниза 6 гола във вратата на Лайпциг за успешен старт на Бунделсигата

Баварците започнаха срещата по-активно и направиха няколко опасни атаки пред вратата на Петер Гулачи. Натискът на домакините не спря и това даде резултат в 27-а минута, когато Майкъл Олисе отбеляза първия гол в Бундеслигата за сезон 2025/26. Футболистите на Лайпциг се опитаха да отговорят, но това не се оказа успешно, тъй като само 5 минути по-късно допуснаха второ попадение във вратата си. Този път Луис Диас откри головата си сметка в шампионата, след като отбеляза и при дебюта си в Суперкупата на Германия. Пет минути преди края на първата част Байерн беше близо до трети гол, но ударът на Серж Гнабри срещна напречната греда, след като рикошира в противников играч. До попадение все пак се стигна при последвалия корнер, а негов автор отново бе Олисе. Така "червените" се оттеглиха на почивката с класическа преднина.

Кейн открадна шоуто през втората част

Наставникът на Лайпциг направи две промени на почивката в опит да освежи играта на своя тим. Това даде резултат, като "биковете" започнаха по-активно през втората част. Ефектът обаче беше бързо изгубен, когато Хари Кейн заби четвърти гол във вратата на Гулачи. По този начин новото звездно трио на баварците загатна какво ги очаква останалите отбори през сезона. Няколко минути по-късно Антонио Нуса върна един гол за гостите, но той бе отменен, тъй като при изпълнения фал преди това топката не е била в покой.

Това още повече сломи "биковете", което откри възможност пред Хари Кейн да вкара за втори път в срещата и да направи резултата 5:0. Само три минути по-късно англичанинът оформи своя хеттрик в рамките на 13 минути. До края на срещата Гулачи се намеси решително на няколко пъти, за да прекрати устрема на Байерн до шест гола. Така баварците оглавиха класирането и по всяка вероятност ще остана начело, освен ако някой отбор не победи с по-голяма разлика.

