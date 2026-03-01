В кошмарна вечер за Роналдо: Марин Петков почна шедьоврите в Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Юношата на Левски Марин Петков реализира шедьовър при равенството 1:1 на своя Ал Таавун с Ал Кадисия в двубой от 24-тия кръг на саудитското първенство. Това бе първо попадение за българина в елита. В редиците на съперника личаха имената на бившия капитан на Реал Мадрид Начо Фернандес и подвизавалият се в Серия А Матео Ретеги. Междувремнно Кристиано Роналдо пропусна дузпа и се контузи в мач на Ал Насър.

Победа за Ал Насър, хикс за Ал Тавуун

В 17-ата минута Анджело Фулджини пусна късо подаване от пряк свободен удар към Петков, който с мощно изпълнение откри резултата. В добавеното време на първата част Ратеги изравни от дузпа. Марин Петков остана цял двубой на терена, заемайки позицията ляв халф-бек. Ал Таавун събра 41 точки на шестото място във временното класиране. Ал Кадисия заема четвъртата позиция с 54 пункта.

Междувременно Ал Насър надви Ал Файха с 3:1. Роналдо уцели греда от дузпа в 11-ата минута, а малко преди почивката Абдулелах Ал-Амри откри резултата. В 72-рата минута Садио Мане възстанови паритета. Малко по-късно Орландо Москера си вкара автогол., а до края Абдулах Ал-Хамдан сложи точка на спора. В 81-вата минута Кристиано Роналдо напусна принудително терена. Така Ал Насър събра 61 точки на върха във временното класиране, на две пред втория Ал Ахли. Ал Файха е 12-и с 27.

ОЩЕ: Интер не допусна грешна стъпка, Наполи се измъкна в края (Резултати от Серия А)