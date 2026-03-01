Неочакван кандидат за треньорския пост в Манчестър Юнайтед

Медиите на Острова добавиха изненадващо име към списъка с кандидати за нов мениджър на Манчестър Юнайтед. Както е известно, понастоящем "червените дяволи" са водени от Майкъл Карик, който заема тази длъжност временно до края на сезона, след като миналия месец замени уволнения Рубен Аморим. Юнайтед спечели пет от шестте си мача по време на управлението на Карик, а другият завърши с равенство 1:1 срещу Уест Хем. Карик се опита да се дистанцира от спекулациите, че целта му е да остане в клуба и след края на сезона, въпреки че наскоро призна, че планира напред в бъдещето. Изглежда, обаче, че дългосрочният план на Юнайтед е да назначи постоянен наследник на Аморим това лято.

Бъдещето на Карик на "Олд Трафорд" след края на сезона е под въпрос

Бившият селекционер на Англия Гарет Саутгейт, настоящият Томас Тухел и Оливер Гласнер от Кристъл Палас бяха свързвани с тази позиция през последните седмици. Тухел вече е изключен от списъка с кандидати, след като удължи договора си с "трите лъва", докато Гласнер може да стане свободен преди края на сезона. Австриецът обяви през януари, че ще напусне поста си в това лято, но оттогава отборът му е в лоша форма и може да се стигне до преждевременна раздяла. Не е ясно дали последният месец е нанесъл значителна вреда на репутацията на Гласнер по отношение на намирането на нов клуб, но според информациите Юнайтед е добавил ново име към списъка си.

Нов вариант за евентуален наследник на Карик

Според информация на журналиста Бен Джейкъбс, шефовете на Юнайтед са провели вътрешни дискусии за възможността да назначат селекционера на Португалия Роберто Мартинес след края на Световното първенство през лятото. 52-годишният Мартинес има опит във Висшата лига за Уигън и Евертън, като е запазил първия отбор в елита в продължение на няколко сезона с един от най-ниските бюджети в дивизията. Сезон 2012/13 приключи с успеха на "латикс" във ФА Къп, но и с изпадане от елита, и през лятото той напусна клуба, за да замести Дейвид Мойс в Евертън. Първият му сезон като треньор на "карамелите" беше изключително успешен, като тимът завърши на 5-о място в крайното класиране.

Мартинес обаче не успя да повтори този успех в следващите сезони, като 11-а позиция предизвика неспокойство сред феновете на Евертън относно бъдещето му. Испанецът беше уволнен, когато Евертън заемаше 12-то място преди последния мач от сезон 2015/16. След това той се насочи към международния футбол, водейки националните отбори на Белгия и Португалия. Под негово ръководство "мореплавателите" триумфираха в Лигата на нациите през 2025 година.

