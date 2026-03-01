След издънка и освиркване от феновете: Мъри Стоилов призна грешките на Гьозтепе и обясни неочаквано решение

Един от най-добрите български треньори Станимир Стоилов даде мнението си след четвъртия пореден мач без победа на своя Гьозтепе. В двубой от 24-тия кръг на турската Суперлига "червено-жълтите" завършиха 0:0 срещу намиращия се в долната половина на таблицата Еюпсор. Българският национал Филип Кръстев игра като титуляр и остана на терена до полувремето, когато бе заменен от нигериеца Антъни Дейвис. Така тимът от Измир събра 42 точки на петото място - на 4 от от топ 4.

Мъри Стоилов се оплака от липса на ефективност

"Гьоз-Гьоз" надигра Еюпспор и отправи двойно повече удари, но пропиля най-чистото си положение за гол. Домакините получиха дузпа в осмата минута. Жандерсон обаче направи пропуск от бялата точка. Еюпспор е с две точки над чертата на изпадащите и отбора на Касъмпаша.

"Когато не успяваме да спечелим мачовете си срещу отбори като Еюпспор и Кайсериспор, може да се каже, че някои неща не са наред. Не мога да кажа, че започнахме срещата с желаната ни агресивност, но въпреки това успяхме да създадем положения. Имаме нереализиран дузпа. Втората част също започна напрегнато и в този период направихме много технически грешки при пасовете. Не успяхме да отразим подаванията си, както ги бяхме планирали. Когато не вкараме гол, може да се каже, че имаме проблем в атакуващата линия. Основният проблем е при последните избори и техническите изпълнения. Трябва да увеличим концентрацията си при стандартни положения", отбеляза Мъри Стоилов.

"Критиката, че сме неефективни в головите ситуации през този период, е напълно справедлива. От друга страна, е напълно естествено феновете ни, които не са доволни от резултатите, да критикуват някои играчи. За футболистите е от съществено значение да покажат силен характер в такива моменти. Най-добрият отговор на насочената към нас негативна критика е представянето на терена", продължи той за чутите освирквания.

Българският специалист разкри и защо не е включил Малкъм Бокеле в групата за мача. "Забелязах, че през последните тренировки не показва очакваната от него производителност и не е на ниво, за да допринесе за Гьозтепе. Поради тази причина не го включих в днешния състав за мача. Ако разгледаме нещата общо, днес за съжаление, някои от нашите играчи не успяха да покажат очакваната висока амбиция и агресивност на терена, но вярвам, че ще се справим с този проблем. На позицията на централния защитник имаме важни играчи като Таха и Фуркан, така че няма да имаме липса в тази зона."

ОЩЕ: Георги Иванов отрече вина на БФС за лошите терени и отсече: Отборите в Първа лига няма да станат по-малко от 14