"Предателство" в националния отбор на Франция - Мбапе раздели съблекалнята на две

Атмосферата в състава на националния отбор на Франция става все по-напрегната след словесния сблъсък между двете суперзвезди. Наскоро Килиан Мбапе заяви, че "винаги е бил считан за избрания" и намекна, че съотборникът му Усман Дембеле е имал "различна кариера" поради контузии. Това предизвика бърза реакция от страна на носителя на "Златната топка", като той отвърна: "Никога не съм бил избраният, през цялата си кариера съм работил много упорито и бях възнаграден с един чудесен сезон."

Дембеле е останал разочарован от коментарите на Мбапе

Говори се, че Усман Дембеле е особено разярен, като възприема коментарите като предателство, което е довело до напрегната атмосфера и образуването на две отделни фракции в съблекалнята на националния отбор преди предстоящите мачове. Според "L'Equipe" именно тези конкретни коментари са били последната капка за Дембеле, който винаги е предпочитал да мълчи публично, въпреки че е бил раздразнен от редица изявления на капитана си през последните години.

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Бившият футболист и коментатор Жером Ротен обясни, че Дембеле е изключително разочарован от ситуацията и възприема последните изявления като пряка нападка. Недоволството произтича от това, че Мбапе сякаш гледа с пренебрежение на колегите си в националния отбор. "Дембеле го прие много тежко, това е сигурно, той е много ядосан на Килиан Мбапе. За него това е форма на предателство. Думите са силни, но точно така го възприема." L'Equipe също отбеляза, че Мбапе е бил напълно изненадан от реакцията.

Фрустрацията се простира отвъд Дембеле, като според информациите няколко членове на националния отбор са загубили търпение към своя капитан. Единството, което преди определяше отбора, сега се разпада на разделени групи. Играчите са объркани и отчуждени от продължаващата медийна кампания около "Златната топка". Подчертавайки това опасно разделение, Ротен добави: "Казват ми, че има много играчи във френския отбор, които отново не разбират всичките му изявления, които са по-скоро в "отбора на Дембеле", отколкото в "отбора на Мбапе" - въпреки че това е един и същ отбор, но явно сега има две страни."

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