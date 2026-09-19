Шампионът Арсенал е на колене! Друг лондонски гранд също се изложи в 5-голов трилър (РЕЗУЛТАТИ)

Лондонските грандове Арсенал и Тотнъм допуснаха унизителни поражения в срещите си от петия мач на Висшата лига. Шампионите загубиха за първи път от началото на кампанията си, докато "шпорите" удължиха черната си серия. Тимът, воден от Роберто де Дзерби, все още няма нито една победа и се намира в зоната на изпадащите. Загубата на Арсенал пък отвори възможността на Манчестър Сити да дръпне с три точки на върха, ако победи Съндърланд в неделя.

Издънки за Арсенал и Тотнъм

В първия мач за деня Астън Вила постигна първата си победа от началото на сезона във Висшата лига. Отборът на Унай Емери спечели с 3:2 като гост срещу Тотнъм. Първият успех за сезона изкачи тима от Бирмингам на 15-о място с актив от 4 точки, докато лондончани остават без успех и със само 2 пункта в зоната на изпадащите. През първата част положенията и пред двете врати предизвикаха вратарите Антонин Кински и Зайон Сузуки да направят спасявания. Дълбоко в допълнителното време на първото полувреме Йоан Манзамби откри резултата в полза на гостите, преодолявайки Кински.

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След точно час игра Мохамед Кудус изравни, но голът не беше признат заради засада, а Астън Вила удвои аванса си в 67-ата минута чрез Никълъс Джаксън. Точно 11 минути преди изтичане на редовното време Емилиано Буендия също се разписа във вратата на "шпорите", които достигнаха до попадение в 87-ата минута чрез Конър Галахър. В деветата минута на допълнителното време Ян Пол ван Хеке също реализира в мрежата на Вила, но не бе достатъчно. Така напрежението върху мениджъра на домакина Роберто де Дзерби остава голямо след много слабото начало на сезона.

Брайтън прекъсна шампионската серия на Арсенал

Малко по-късно шампионът Арсенал допусна първо поражение от началото на сезона. "Артилеристите" отстъпиха с 0:3 при визитата си на Брайтън. Паскал Грос откри за домакините след половин час игра, а Хараламбос Костулас удвои аванса на своя тим преди почивката. В 57-а минута Чема Андрес направи резултата класически. Отборът на Микел Артета така и не успя да отговори на предизвикателството и срещата приключи с успех 3:0 в полза на Брайтън. В останалите двубои от съботния следобед Евертън победи Ипсуич с 1:0, а Нюкасъл надделя с 2:1 срещу Хъл Сити.

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