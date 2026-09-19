УЕФА и КОНКАКАФ с нова атака по Инфантино - призоваха го да плати 10 млн. евро на всяка федерация

Сагата по високите етажи във футбола далеч не е приключила! УЕФА и КОНКАКАФ изпратиха писмо до Джани Инфантино, в което призовават ФИФА да изплати поне 10 милиона долара от своите парични резерви на всяка от 211-те членски федерации. Това е поредната глава в словесната война между управляващите органи, в отговор на провалилото се предложение на президента на ФИФА Джани Инфантино за продажба на дялове от турнирите им на частни инвеститори с цел набирането на 20 милиарда долара. Идеята беше отхвърлена четири дни по-късно след широко разпространената съпротива от страна на националните федерации.

УЕФА и КОНКАКАФ отново атакуваха ФИФА и призоваха за подкрепа от останалия свят

Оттогава футболният свят води война с ФИФА, а УЕФА и северноамериканската КОНКАКАФ, оглавявани съответно от Александър Чеферин и Виктор Монталиани, са водещи сили на опозицията. Сега двамата президенти изпратиха писмо до Инфантино. В него се посочва, че ФИФА е на път да приключи периода 2023-2026 г. с резерви от приблизително 6 млрд. долара, което е значително повече от необходимото до Световното първенство по футбол през 2030 г. По тази причина двете конфедерации призовават ФИФА да изплати поне по 10 милиона долара на всяка от своите 211 членски асоциации през цикъла 2027-2030 г., които да бъдат използвани за инвестиции в инфраструктура и развитие на футбола.

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Това "еднократно освобождаване на резерви" би струвало 2,11 млрд. долара и би било в допълнение към редовното финансиране в рамките на цикъла. Когато спорният план беше разкрит в дните след финала на Мондиал 2026, Инфантино съобщи на членовете, че ще получат 40 млн. долара, ако го подкрепят. Той определи краен срок до 19 септември, в който федерациите да приемат, ако искат да получат достъп до първоначална сума от 20 млн. долара. В писмото Чеферин и Монталиани заявиха, че анализът, извършен върху публикуваните финансови отчети и бюджети на ФИФА, повдига съмнения, че предложението е било необходимо за осигуряване на по-големи ресурси.

Добавено е, че анализът е умишлено консервативен и Съветът на ФИФА следва да обмисли по-голямо разпределение от резервите, след като стане известно финансовото състояние в края на годината. Тепърва следва да бъде възложена независима проверка на финансите на световната организация, с пълен достъп до основните цифри и предположения. "В момента ФИФА разполага с милиарди долари в натрупани резерви", се посочва в писмото. "Тези ресурси принадлежат на футбола и съществуват, за да служат на спорта и на неговите 211 членски асоциации. Предпазливостта не бива да пречи на внимателното проучване на въпроса дали част от тях би могла да бъде отпусната по отговорен начин, доколкото тези резерви надвишават предвидимите нужди на ФИФА." Друго писмо е изпратено до президентите на останалите конфедерации – Азия, Африка, Южна Америка и Океания - с молба да подкрепят предложението.

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