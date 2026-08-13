Зидан събира "златното поколение" на Франция и верните си хора от Реал Мадрид в националния отбор

Промените в националния отбор на Франция продължават. Отдавна стана ясно, че Дидие Дешан ще прекрати успешния си престой като селекционер на "петлите" след края на Мондиал 2026. Под негово ръководство французите спечелиха световната титла през 2018 година, след което пропуснаха шанса да я защитят, а също така играха финал на Евро 2016. Търсенето на негов наследник не продължи дълго, тъй като федерацията бързо успя да убеди Зинедин Зидан да се завърне край тъчлинията. Сега той е решен да събере "златното поколение" в щаба си.

Зидан избра помощниците си в националния отбор на Франция

Наскоро стана ясно, че легендарният Фабиен Бартез влиза в щаба на Зидан, като ще бъде треньор на вратарите. Докато играеха за френския национален отбор, те преживяха всичко - от спечелването на Световното първенство през 1998 г. и Евро 2000 до загубата на финала на Мондиал 2006 срещу Италия. Тогава и двамата сложиха край на международната си кариера. Сега, 20 години по-късно, бившият №10 и вратарят ще работят отново заедно, този път като част от треньорския щаб на "петлите".

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Познати лица от престоя в Реал Мадрид

Екипът на Дешан беше почти напълно преобразуван. От приблизително 15-те му членове само Клеман Ибер (помощник-видеоанализатор) и Гийом Биго (журналист) ще останат в екипа на новия наставник. Що се отнася до останалите, Зидан остава верен на хората, с които постигна невероятен успех в Реал Мадрид. Давид Бетони, с когото работеха на "Бернабеу", логично поема поста помощник-треньор. Хамиду Мсаидие също се присъединява като помощник, за да подсили тактическия екип. Грегори Дюпон, физическият треньор на френския отбор, спечелил Мондиал 2018, който напусна няколко месеца по-късно, за да се присъедини към Реал, се завръща на поста си.

Стефан Планк (скаут) също е работил със Зизу по време на първия му мандат в Мадрид. Във всеки случай екипът, подкрепящ Зидан, ще бъде по-голям от този, който работеше под ръководството на Дешан, който години наред разчиташе на по-малка група. Първият мач на Франция под ръководството на 54-годишния специалист ще бъде гостуване в Турция в рамките на Лигата на нациите на 25 септември.

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