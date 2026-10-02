Звезда на Исландия: "Не познаваме добре българите, трябва да сме много внимателни"

След загубата от Люксембург с 1:2 и нулевото равенство с Естония, за България предстои най-трудната среща от новото издание на Лигата на нациите - гостуване на Исландия. Скандинавците започнаха кампанията си с равенство 1:1 срещу Естония, но победиха Люксембург с 3:0 във втората си среща. Една от звездите на тима - полузащитникът Исак Бергман Йоханесон, който играе за германския Кьолн, говори на пресконференцията преди сблъсъка. Мачът ще се изиграе на 3 октомври от 19:00 ч.

"Не познаваме особено добре българите"

Ето какво каза Исак Бергман Йоханесон: "Трябва да се поучим от Арон (Ейнар Гунарсон) и Гилфи (Сигурдсон). Те бяха безкомпромисни на терена. Не можем просто да бъдем отбор, който играе добре, но няма твърдостта да печели мачове. Не беше най-добрият ни мач с топката срещу Люксембург, но го направихме изключително добре и беше изключително важно да запазим мрежата си чиста. Не познаваме особено добре българите, но няма да е лесно. След резултатите, които записаха, вероятно във всяка една следваща среща ще искат да компенсират изпуснатите точки. Трябва да сме много внимателни".

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"Можеш да усетиш енергията му"

Йоханесон говори и за разликата в представянето на Исландия в последните срещи. Това е голяма тема в скандинавската страна, като и националният селекционер Арнар Гунлаугсон я засегна. Ето какво каза халфът: "Може би помага, че Гилфи е до теб, който е на 37 години, но все още прави всичко за националния отбор. Можеш да усетиш енергията му до себе си и може би това ми помогна много в този мач".

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