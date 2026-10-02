Кабинетът "Радев":

Звезда на Исландия: "Не познаваме добре българите, трябва да сме много внимателни"

02 октомври 2026, 20:13 часа 783 прочитания 0 коментара

След загубата от Люксембург с 1:2 и нулевото равенство с Естония, за България предстои най-трудната среща от новото издание на Лигата на нациите - гостуване на Исландия. Скандинавците започнаха кампанията си с равенство 1:1 срещу Естония, но победиха Люксембург с 3:0 във втората си среща. Една от звездите на тима - полузащитникът Исак Бергман Йоханесон, който играе за германския Кьолн, говори на пресконференцията преди сблъсъка. Мачът ще се изиграе на 3 октомври от 19:00 ч.

"Не познаваме особено добре българите"

Ето какво каза Исак Бергман Йоханесон: "Трябва да се поучим от Арон (Ейнар Гунарсон) и Гилфи (Сигурдсон). Те бяха безкомпромисни на терена. Не можем просто да бъдем отбор, който играе добре, но няма твърдостта да печели мачове. Не беше най-добрият ни мач с топката срещу Люксембург, но го направихме изключително добре и беше изключително важно да запазим мрежата си чиста. Не познаваме особено добре българите, но няма да е лесно. След резултатите, които записаха, вероятно във всяка една следваща среща ще искат да компенсират изпуснатите точки. Трябва да сме много внимателни".

Още: Илия Груев: "Нещата не вървят, трябва да покажем, че сме отбор"

Национален отбор по футбол

"Можеш да усетиш енергията му"

Йоханесон говори и за разликата в представянето на Исландия в последните срещи. Това е голяма тема в скандинавската страна, като и националният селекционер Арнар Гунлаугсон я засегна. Ето какво каза халфът: "Може би помага, че Гилфи е до теб, който е на 37 години, но все още прави всичко за националния отбор. Можеш да усетиш енергията му до себе си и може би това ми помогна много в този мач".

Още: Атанас Рибарски: "За прокоба не знам, мотивиран съм на 100%"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по футбол Исландия отбор Лига на нациите
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес