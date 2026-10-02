Нов удар за Испания: Феран Торес си тръгва, а герой от Реал Мадрид получава шанс

Феран Торес напусна лагера на националния отбор на Испания заради дискомфорт в левия глезен. Нападателят е четвъртият футболист, който отпада от състава на “Ла Фурия Роха” по време на настоящата пауза. Преди него лагерът напуснаха Ерик Гарсия, Алехандро Грималдо и Нико Уилямс. Торес е тренирал тази сутрин заедно със своите съотборници, но според Испанската футболна федерация симптомите са продължили и това е попречило на футболиста да остане с тима.

Карлос Еспи получава шанса да дебютира за мъжкия тим след рекордно представяне

Нападателят започна като титуляр при победата над Англия на “Уембли”, но остана неизползвана резерва в следващия двубой срещу Хърватия. На мястото на Торес селекционерът Луис де ла Фуенте повика нападателя на Реал Мадрид Карлос Еспи. 21-годишният футболист се присъедини към “кралския клуб” през лятото, след като беше привлечен от Леванте. От началото на сезона той се представя впечатляващо и вече има пет гола за Реал Мадрид.

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Повиквателната му идва само ден след историческо представяне с младежкия национален отбор на Испания. Еспи реализира пет попадения и добави две асистенции при разгромната победа с 13:0 над Сан Мариано. По този начин той стана първият футболист в историята на младежкия национален отбор на Испания, който отбелязва пет гола в един мач. Още по-впечатляващото е, че това се случи в първия му двубой като титуляр за селекцията.

Сега младият нападател получава възможност да направи следващата крачка и да дебютира за представителния тим на Испания. Той ще бъде на разположение на Де ла Фуенте за предстоящите мачове срещу Чехия и Хърватия.

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