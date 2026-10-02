Сър Алекс Фъргюсън с разтрисащо признание: "Бях ужасен, това беше плашещ момент"

Легендарният сър Алекс Фъргюсън разкри, че е бил "ужасен", когато се е върнал на "Олд Трафорд" за първи път след операцията на мозъка си през 2018 година, предаде ДПА. Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед, който днес е на 84 години, претърпя мозъчен кръвоизлив на 76-годишна възраст и се върна на стадиона четири месеца по-късно, за да гледа мача на отбора срещу Уулвърхямптън във Висшата лига.

Сър Алекс Фъргюсън: "Всъщност бях ужасен"

Фъргюсън се беше оттеглил като мениджър на Юнайтед пет години преди мозъчния си кръвоизлив, като спечели 36 големи трофея по време на 26-годишния си мандат начело на отбора. Той говори и за страха си, след като в дните след операцията не е могъл да говори. "Всъщност бях ужасен", сподели Фъргюсън в предаването "BBC Breakfast". "Бих искал да кажа, че се чувствах спокойно. Но не беше така". Фъргюсън и покойната му съпруга Кати бяха посрещнати с бурни аплодисменти, когато заеха местата си в ложата за директори. "Съпругата ми беше с мен и тя почти се разплака", каза Фъргюсън. "Когато седнахме, тя каза: "Това е фантастично".

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"Чувствам се доста добре"

"Бях загубил гласа си. Не можех да говоря", каза той. "Това беше плашещ момент. Спомням си, че внуците ми дойдоха да ме видят, а аз бях загубил гласа си. След това докараха терапевтка и тя започна да ми дава задачи като да пиша имена на птици, имена на животни, имена на реки. По този начин си възвърнах гласа". Когато го попитаха за настоящото му здравословно състояние, той добави: "Чувствам се доста добре, въпреки някои леки контузии". Фъргюсън подготвя нова книга, озаглавена "Мачовете на моя живот", в която разказва за 21-те мача, които според него са определили кариерата му.

Ненадминатият му трофеен актив на "Олд Трафорд" включва 13 титли във Висшата лига, две титли в Шампионската лига, пет Купи на ФА, четири Купи на лигата и Купата на носителите на купи.

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