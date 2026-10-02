Фон дер Лайен напомни на Мицкоски: Има една ключова стъпка, която трябва да предприемете, за да продължите напред (ВИДЕО)

„Северна Македония принадлежи към нас в Европейския съюз. Има една ключова стъпка, която трябва да предприемете, за да продължите напред. Импулсът за разширяване е реален. И Северна Македония трябва да го улови“. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Християн Мицкоски по време на посещението си в Скопие. „Посрещаме Северна Македония с нейната идентичност и език. Смятаме, че македонската култура и език могат само да обогатят нашия съюз, защото нашият девиз е единство в многообразието и я приемаме много сериозно“, каза още тя.

EU's von der Leyen:



We welcome North Macedonia with its identity and its language.



We believe that Macedonian culture and language can only make our union richer, because our motto is diversity in unity, and we take it very seriously. pic.twitter.com/BfnaqmFi1K — Clash Report (@clashreport) October 2, 2026

Ето и цялото изявление на фон дер Лайен по време на посещението й в Скопие:

„Скъпи Християн,

Много е хубаво да се завърна в Скопие. Благодаря ви много за топлото посрещане. Северна Македония многократно е показвала, че може да взема смели решения за бъдещето си. Преспанското споразумение беше момент на истинска политическа смелост, тъй като две държави избраха да обърнат страницата и да напишат заедно следващата глава от историята си. То отвори вратата към членство в НАТО. Днес Северна Македония е ценен съюзник. По подобен начин и в Европейския съюз ние изграждаме сигурността си заедно. Вие бяхте първата държава в региона, с която подписахме Партньорство за сигурност и отбрана. Европейският механизъм за мир работи за модернизиране на вашите въоръжени сили. Вие също сте част от Коалицията на желаещите. Защото, когато приятел и съгражданин в Европа беше атакуван, Северна Македония се изправи. И вашата решителност да подкрепите Украйна беше толкова силна, колкото и тази на нашия Съюз. Много сме благодарни за това.

Уважаеми Християн,

Това е Северна Македония, която познаваме. Страна, която отстоява позицията си. Страна, която принадлежи на европейската маса. Така че, първото ми послание е следното: очевидно е, че принадлежите към нас. С невероятен труд и всеотдайност преговорите за присъединяване започнаха през 2022 г. А процесът на скрининг беше завършен за по-малко от година. И сега има една ключова стъпка, която трябва да предприемете, за да можете да продължите напред и да отворите клъстера „основи“. Знам чувствителността около това. Но също така искам да бъда много ясна относно това, което представлява Европа. Приветстваме Северна Македония с нейната идентичност и език. Вярваме, че македонската култура и език могат само да направят нашия Съюз по-богат. Защото нашето мото е „единни в многообразието“. И ние го приемаме много сериозно.

EU's von der Leyen to North Macedonia:



Clearly, you belong to us. There is one key step you need to take so that you can move forward and open the fundamentals cluster.



I know the sensitivities around it, but I also want to be very clear about what Europe stands for. pic.twitter.com/DcEl4SmSke — Clash Report (@clashreport) October 2, 2026

И това ме води до втората ми точка. Искам да говоря за резултатите от нашия План за растеж. Знаете принципа. Ние носим европейски инвестиции. И докато се готвите да се присъедините към Европейския съюз, ние отваряме части от нашия Единен пазар за вашите компании. В същото време вие ​​приемате ключовите реформи, необходими на вашите компании, за да се конкурират и да процъфтяват в нашия Единен пазар. Ето как вашата икономика може постепенно да се сближи с Единния пазар на Европейския съюз. Северна Македония направи Плана за растеж истински успех. Това се дължи и на вашата лична ангажираност и отдаденост. Вече сте получили 140 милиона евро. Има и още плащания през следващите седмици. Напредъкът е впечатляващ. Нека ви дам добри примери. Вие се присъединихте към SEPA, Единната зона за плащания в евро. Таксите за транзакции вече са паднали с повече от 90%. Заедно ние също така намаляваме таксите за роуминг. Защото това е чудесен начин да сближим хората. А Северна Македония се присъединява към европейската инфраструктура за изкуствен интелект. Тази нова фабрична антена с изкуствен интелект, наречена VEZILKA, ще даде на вашите компании, стартиращи фирми и изследователи достъп до изчислителната мощност на Европа, така че да могат да обучават своите модели на този суперкомпютър и да разработват повече продукти. Това е постепенна интеграция в най-добрия ѝ вид – има още много примери, които показват това. И тя е в основата на нашата визия за разширяване.

North Macedonia belongs with us in the EU.



There is one key step you need to take to move forward.



The enlargement momentum is real.



And North Macedonia should seize it. pic.twitter.com/5l3XbaoKX2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 2, 2026

Това води до третото ми послание. Вие се готвите. И ние също. Защото разширяването, разбира се, е двупосочен процес. Страните кандидатки трябва да са готови да се присъединят. Но ние, като Европейски съюз, също трябва да сме готови да ги приветстваме. Ето защо следващата седмица ще представим нашите прегледи на политиката преди разширяването. Ще разгледаме нашите институции, нашите политики и нашия бюджет, какво трябва да се подобри, какво трябва да се промени, за да приветстваме страните кандидатки в Европейския съюз. Искаме да се уверим, че нашият Европейски съюз е готов да стане по-голям. И ще определим как да защитим по-добре това, което е в сърцето на Европа: нашите демократични ценности и върховенството на закона.

Уважаеми Християн,

Тази сутрин обсъдихме интензивно икономическото положение на Северна Македония. То е изключително. Няма да навлизам в подробности, защото това е ваша територия. Но вие можете да се възползвате от този безпрецедентен импулс в региона. И разбира се, Европа ще бъде на ваша страна. Защото искаме да привлечем народа на Северна Македония към Европейския съюз. Това е нашата решимост. Благодарим ви за отличното сътрудничество. И благодаря за вниманието.