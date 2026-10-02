Атанас Рибарски: "За прокоба не знам, мотивиран съм на 100%"

България започна участието си в новото издание на Лигата на нациите с незадоволителни резултати, което доведе до това вече бившият национален селекционер Александър Димитров да подаде оставка. След загубата от Люксембург с 1:2 и нулевото равенство с Естония на родна земя, временен настаник на "лъвовете" ще бъде Атанас Рибарски. Той даде пресконференция преди третия мач на България - гостуване на Исландия на 3 октомври от 19:00 ч.

Атанас Рибарски: "Идеята ми ще я предадем вербално на играчите"

Ето какво каза Атанас Рибарски: "Два интензивни дни имахме. Постарахме се да извлечем максимално информация за Исландия и да я представим на играчите. Със сигурност няма да кажа слабите страни на противника, най-силната им страна е, че доста време отборът на Исландия играе заедно, имат страхотно израстване, последните десет години участваха на два големи форума - Евро 2016 и Мондиал 2018, играят директен футбол, добри са в атака. Идеята ми ще я предадем вербално на играчите, нямахме време да работим много. Ще стане един доста добър мач. Вярвам в качествата на футболистите.

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"За прокоба - не знам"

Надали във футбола има комфортна среда, особено на това ниво. Първите два мача са отминали, нищо не можем да направим. Сигурен съм, че ще успеем да извлечем най-доброто от момчетата. За прокоба - не знам. Във футбола винаги има сентенция, че доверието между играчите е от решаващо значение. За малкото време трябва да се опознаем. Ние като екип сме хората, които искаме да помогнем на футболистите. Шансът във футбола е на страната на този, който я търси.

"Мотивиран съм на 100%"

По-голяма мотивация от това да си част от националния отбор няма. Ще дам всичко от себе си. Мотивиран съм на 100%. Най-голямото предизвикателство беше да "стигнем" до играчите за толкова кратко време. Ще видите утре момчета, които се стараят да видят страната си там, където трябва. Не съм бил на такова ниво играч, не съм играл такива мачове, сигурен съм, че момчетата ще се справят утре. Виждам, че футболистите са жадни да се докажат и да се покажат на европейски форум".

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