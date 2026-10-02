Локомотив Пловдив успокои притеснените фенове: "Крушарски окончателно се оттегля"

Локомотив Пловдив излезе с официална позиция в социалните мрежи относно слуховете около все още действащия собственик на клуба Христо Крушарски. "Смърфовете" заявиха, че искат да успокоят феновете си и ще говорят открито за случая. В позицията се пише, че Крушарски окончателно е решил да предаде акциите на Локомотив и няма намерения да бави процеса. Единствената причина пловивския гранд все още да е собственост на бизнесмена е, че не е намерено реално физическо или юридическо лице, което да иска да поеме акциите.

Локомотив Пловдив: "Христо Крушарски е взел окончателно решение да се оттегли"

Ето какво написаха от Локомотив Пловдив: "Уважаеми локомотивци, в последните дни около ПФК Локомотив Пловдив възникнаха много въпроси, притеснения и напълно разбираеми емоции. Именно затова смятаме, че в този момент най-важното е да говорим открито и отговорно за ситуацията и за пътя, който предстои пред клуба. Г-н Христо Крушарски е взел окончателно решение да се оттегли от управлението на Локомотив. Към настоящия момент той продължава да бъде акционер единствено поради факта, че акциите трябва да бъдат прехвърлени на реален човек или юридическо лице, което е готово да поеме собствеността и произтичащите от нея отговорности и финансови тежести.

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"Пред всички, които милеят за Локомотив, стои една обща и нелека задача"

Искаме да бъдем пределно ясни и по този въпрос – акциите са готови за прехвърляне. Няма желание за протакане на процеса, нито намерение той да бъде възпрепятстван. Съществуващите финансови отношения и задължения към г-н Крушарски са въпрос, който следва да бъде уреден, но това не променя заявеното намерение собствеността да бъде предадена при наличието на реален и отговорен човек отсреща, който да я поеме. От този момент нататък пред всички, които милеят за Локомотив, стои една обща и нелека задача - намирането на нов собственик и устойчив модел за бъдещето на клуба. Затова в този момент няма смисъл да търсим виновни помежду си. Има смисъл да търсим решение.

"Локомотив винаги е имал нещо, на което може да разчита"

Ръководството ще продължи да полага необходимите усилия Локомотив да функционира нормално – административно, оперативно и спортно-технически – докато паралелно се работи за намирането на нов собственик. Вратите трябва да бъдат отворени за всеки сериозен човек, който има възможностите, намерението и отговорността да поеме клуба и да му даде перспектива. И точно в такива моменти Локомотив винаги е имал нещо, на което може да разчита - своите верни фенове. Този клуб е преминавал през достатъчно трудни периоди, за да знаем какво означава подкрепата на “черно-бялата” общност, когато тя е най-необходима. Не отправяме този призив, за да търсим красиви думи или жестове. Отправяме го, защото днес присъствието на всеки локомотивец има реално значение.

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"Собствениците се сменят"

Затова ще се радваме да видим “черно-белите” трибуни отново такива, каквито всички ги помним. Още на следващото гостуване. А още повече – в следващия домакински мач срещу Славия. Нека всеки, който носи Локомотив в сърцето си и има възможност да бъде там, да застане зад отбора и клуба. Всеки закупен билет и всяко присъствие на стадиона в този момент са конкретна подкрепа за Локомотив. Сега е времето клуб, привърженици, ветерани, бизнес и всички хора, свързани с “черно-бялата” идея, да потърсим общото решение. Не обещаваме, че то ще бъде намерено лесно, но сме убедени, че шансът да го намерим е много по-голям, когато сме заедно.

Собствениците се сменят. Ръководствата се сменят. Футболистите и треньорите се сменят. Локомотив остава. И точно заради това днес най-важното е да запазим клуба, да му дадем необходимото спокойствие и заедно да намерим пътя напред".

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