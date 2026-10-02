Пилотът на "Флайдубай" за първи път разказа какво се е случило

Индийският пилот Смит Мачхар, който беше сериозно ранен по време на опита за отвличане на самолет на авиокомпания Flydubai, разказа за първи път как са се развили събитията на 30 септември, когато целият свят гръмна с новината за борба в пилотската кабина по време на полета на пътнически самолет със 174 пасажери на борда.

"Лежах на пода, ранен, но си казах, че трябва да направя последно усилие и да отворя вратата отвътре, за да могат други хора да влязат в пилотската кабина и да помогнат за овладяването на ситуацията. Разбира се, борех се за собствения си живот, но също така знаех, че не мога да позволя на други да умрат", разказа Мачхар във видеоразговор с индийския премиер Нарендра Моди, съобщава BBC.

Пътничка, която отивала до тоалетната с малката си дъщеря, чула шум в пилотската кабина и алармирала други пътници. Скоро станало ясно, че в кабината се води борба, но пасажерите отначало не можели да влязат там. Причината е, че след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. процедурата за достъп до пилотската кабина беше променена, така че вратата да може да се отваря само отвътре.

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Но докато самолетът губел височина, внезапно вратата се отворила - това направил с последно усилие Смит Мачхар, когото втурналите се вътре няколко пътници намерили в локва кръв. Пръв в пилотската кабина влязъл Янив Хают, който и стабилизирал самолета с помощта на лоста за управление. В крайна сметка пилот в отпуск, който се намирал на борда, успял да приземи машината на летище Табук в северозападна Саудитска Арабия. А раненият Мачхар първо е откаран в болница в Табук, а след това транспортиран до Абу Даби с медицински хеликоптер. Той е загубил много кръв, но състоянието му е стабилно.

Капитан Смит Мачхар първоначално е работил в съвсем различна сфера, преди да се насочи към авиацията. След гимназия той е следвал технология на текстилното производство, планирайки да продължи семейния бизнес, а след това е учил мениджмънт в университет в Мумбай. По-късно той започва обучение в Нова Зеландия и постъпва на работа в индийската авиокомпания SpiceJet. Там става капитан-инструктор, обучавайки млади пилоти. Работил е в SpiceJet 11 години преди да се премести във Flydubai през 2022 г.

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Captain Smit Machchhar, the Indian flydubai captain hailed as a hero after opening the cabin door so that the passengers could overpower the co-pilot who had just stabbed him and tried to crash the plane, has just talked with Modi.



He describes what happened in the cabin pic.twitter.com/Dzk9qUP8JK — Visegrád 24 (@visegrad24) October 2, 2026