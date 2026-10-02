Арсенал отказа да увеличи капацитета на стадиона си с над 25%

Ръководството на Арсенал се отказа от мащабно разширение на своя клубен стадион "Емирейтс", което можеше да увеличи капацитета на съоръжението до 80 000 зрители. Лондончани са проучвали варианти за модернизация на съоръжението в продължение на повече от две години. Стадионът, открит през 2006 г., разполага с 60 704 седящи места. Евентуални сериозни строителни дейности обаче щяха да наложат временно преместване на друг терен.

Арсенал ще извърши разширяването поетапно

Поради тази причина клубът предпочете поетапно обновяване вместо цялостна реконструкция. По време на среща с привържениците от Арсенал разясниха, че ще се ограничат до частични подобрения по инфраструктурата. "Потвърдихме ангажимента си към продължаващото развитие на "Емирейтс", вместо да прибягваме към мащабен генерален план. Надграждаме направеното до момента в партньорство с компанията за кетъринг "Леджендс", въвеждането на зони за безопасна правостояща публика (през този сезон в трибуна "Клок Енд", а през следващия – в "Норт Банк"), както и модернизирането на търговските и ВИП площите за по-добро изживяване на посетителите", се посочва в официалното изявление на клуба.

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Приходите на Арсенал се удвоиха

Приходите на "артилеристите" в мачови дни се удвоиха през последните пет сезона до около 154 милиона паунда. В момента Арсенал е на второ място във временното класиране на Висшата лига с 21 точки, които спечели в 5 мача. Възпитаниците на Микел Артета бяха безгрешни до изиграването на последния си мач преди паузата за мачове на националните отбори. Те записаха 4 победи в първите 4 кръга, но допуснаха загуба с 0:3 от Брайтън в петия си мач от английския елит.

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