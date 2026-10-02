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От Исландия: "България е ранено животно - това я прави много опасна"

02 октомври 2026, 18:01 часа 634 прочитания 0 коментара

България започна новата кампания в Лигата на нациите със загуба с 1:2 от Люксембург и равенство 0:0 с Естония, като и двата мача се изиграха на родна земя. Сега за "лъвовете" предстои гостуване на третия съперник от група С4 Исландия. Националният селекционер на скандинавците Арнар Гунлаугсон даде пресконференция преди срещата, като в нея предупреди, че България може да бъде опасна. Мачът ще се изиграе на 3 октомври от 19:00 ч.

"Беше добра победа в Люксембург"

Исландия започна участието си в Лигата на нациите срещу Естония, като завърши при равенство 1:1. Във втората си среща възпитаниците на Арнар Гунлаугсон победиха Люксембург с 3:0. Наставникът заяви, че триумфът е повдигнал настроението в лагера на тима: "Сега е по-лесно да се работи, отколкото след мача срещу Естония и това идва с постигането на добри резултати и страхотно представяне като игра. Беше добра победа в Люксембург, но сега мачът е зад гърба ни и трябва да сме готови утре".

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Национален отбор по футбол

"Ще бъде труден мач срещу ранено животно"

Арнар Гунлаугсон определи България като "ранено животно" и предупреди, че именно затова може да бъде опасна: "Ще бъде труден мач срещу ранено животно, ранените животни са опасни". Гунлаугсон сподели още, че според него представянето на Исландия в последните два мача не се различава толкова, колкото се твърди от някои хора. Селекционерът добави, че полузащитникът Стефан Тейтур Тордарсон може да бъде на разположение за срещата с България. Специалистът призна, че трети мач за толкова кратък период от време носи допълнително напрежение. Това означава почти сигурни ротации в състава на Исландия.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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