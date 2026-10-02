Няма клевети срещу Иван Петлешков в статии на BIRD: Материали за Ружа Игнатова, Пеевски и Доган

Иван Петлешков загуби окончателно дело шамар срещу Bird.bg. С определение на ВКС от вчера е потвърдено решението на Апелативен съд – Пловдив, с което се отхвърлят претенциите му за 50 000 лева. Определението на съда е окончателно и е качено онлайн - то гласи, че няма основание Петлешков да иска касационно обжалване.

Претенциите на Петлешков са били заради твърдения на медията, че е приближен до Делян Пеевски и Христофор Аманатидис – Таки. Името му нашумя и през последните дни след убийството на президента на Ботев Пловдив Илиян Филипов, за когото се твърди, че е имал конфликт с Петлешков. Самият Петлешков бе категоричен, че няма нищо общо с тежкото престъпление.

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"От правна страна съдът е анализирал разпоредбата на чл. 45 от ЗЗД, като е приел, че за да възникне правото на обезщетение за вреди следва от страна на ищеца да е доказано пълно и главно противаправно действие /бездействие по вина на ответника, която се презюмира, действително причинени вреди и причинно- следствена с противоправното поведение на деликвента. Съдът е анализирал границите, поставени от Конституцията на РБ и ЕКЗПЧ пред свободата на словото, посочил е, че не са клеветнически твърдения, които се основават на истински факти, макар и да позорят адресата и същите не съставляват неправомерно поведение като във всеки един случай следва да се прави разграничение между обидата и клеветата, от една страна и оценъчните мнения на автора, от друга. Посочил е, че не е неправомерно поведение и изразяването на негативно свое или чуждо мнение и съждение, стига същото да не съставлява обида или клевета, независимо от субективното отношение и възприятие на адресата, а в контекста на журналистическите публикации не е неправомерно поведение и изнасянето на информация, почерпена от други медийни продукти, когато издателят изрично се е позовал на тях, или представляваща публично достояние", пише в мотивите, с които се защитава и поддържа решение на по-долните инстанции, че разследващият сайт няма вина от гледна точка "клевета и обида" в работата си и то в статия за предполагаемото убийство на Ружа Игнатова. В този материал е намесено името на Петлешков като част от империята на Таки. Отделно, не било неизвестно, че Петлешков е таен свидетел по делото за изнудване на Делян Пеевски и Ахмед Доган - било публично огласено от адвокат, това съответно съдът не счита за закононарушение на Bird.bg - ОЩЕ: Двама души с присъди за изнудване на Доган и Пеевски

И още една част от мотивите, които ВКС споделя заедно с по-долните инстанции - този път за материал каква е охраната на едно от ключовите оръжейни предприятия в България: "Това, че ищецът (бел. ред. - Петлешков) бил съдружник в "Трафик СОТ" ООД съдът посочил, че не било спорно и съставлявало публична информация. Не било спорно, че действително "Трафик СОТ" ООД бил осъществявал физическа охрана на ВМЗ Сопот, а от цитираната в публикацията проверка, инициирана от изп. директор на ВМЗ относно качеството на предоставената физическа охрана било видно, че били установени редица пропуски и несъответствия в изпълнение на договорите от страна на "Трафик СОТ" ООД. Направен бил извод, че изнесеното в публикацията било достоверно, базирано на писмени документи, а що се отнася до изразеното мнение, че според медията разкритите пропуски създавали предпоставки за несанкциониран достъп до обекта и злонамерени действия, същите съставлявали съждения, които не можели да ангажират отговорността на медията. По същия начин съдът разсъждавал по отношение изразеното от медията мнение, че охраната на ВМЗ е силно компрометирана и поверена на съмнителна фирма".

Решаващото съждение на магистратите за крайното решение е следното: "По делото били разпитани двама свидетели, които най-общо установявали, че статиите са се отразили негативно на ищеца и същият да е търпял негативи. Съдът е посочил, че от значение са неимуществените вреди в причинно-следствена връзка именно с тази публикация (бел. ред. - историята за предполагаемото убийство на Ружа Игнатова), каквито обаче по делото не се установявало ищецът да е търпял, поради което съдът е приел, че исковете са неоснователни".

"Срещу BIRD.BG има още много висящи дела шамари, които ние уверено печелим. Новият закон срещу тези дела влезе в сила и това ще повлияе както на текущите дела, така и на бъдещите претенции. Съдебните победи нямаше да са възможни без нашите спомоществователи, на които горещо благодарим. Това е битка за правото на всички гражданите да бъдат информирани и ние няма да ги предадем", написаха на страницата си във Facebook от Bird.bg.

Цялото решение на съда може да бъде видяно ТУК!

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