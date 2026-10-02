Земетресение разлюля Гърция

Земетресение с магнитуд 4,1 разтърси северозападната част на Пелопонес, близо до град Патра, в петък, съобщиха властите. Няма данни за ранени или нанесени щети.

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Атинският геодинамичен институт съобщи, че трусът е регистриран малко преди 18:30 ч. местно време на около 2 километра северозападно от село Халандрица, разположено във вътрешността на острова, на разстояние от Патра. Дълбочината на труса е била 9,3 километра, пише в. "Катимерини".

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Гърция се намира в един от най-сеизмично активните райони в света и ежедневно се регистрират десетки земетресения, повечето от които дори не се усещат. Тежките щети и смъртните случаи са редки. През септември 1999 г. земетресение с магнитуд 5,9 в северозападните покрайнини на Атина отне живота на 143 души, припомня гръцкият вестник.