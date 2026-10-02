Голяма легенда на Манчестър Юнайтед защити Роналдо: "Къде беше Португалия преди него?"

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед и английския национален отбор Рио Фердинанд се изказа за ситуацията около Кристиано Роналдо след напускането му на състава на Португалия. Фердинанд защити бившия си съотборник в Юнайтед. В навечерието на мача от Лигата на нациите, спечелен от "мореплавателите" с 4:2 срещу Дания в Копенхаген, Роналдо напусна тима на "селесао", заради конфликт с треньора Жорже Жезус. Фердинанд публикува откъс от своя подкаст, в който разсъждава върху кариерата на Роналдо.

Рио Фердинанд: "Тези цифри са все още изключителни"

"Къде беше Португалия преди Кристиано Роналдо? Какво изобщо бяха постигнали? Дали изобщо се класираха за големи турнири? Дразни ме, че много хора го съдят по последните три или четири години. Той все още показва фантастични цифри за футболист на неговата възраст. Без значение в коя лига играе, тези цифри са все още изключителни. Много хора трябва да си помислят поне за момент. Спомнете си времето му в Ювентус, вижте какво постигна там. Времето му в Реал Мадрид, но периодите му в Манчестър Юнайтед.

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Роналдо игра в един мач и не влезе във втория

Сякаш е имал три кариери в една. Три кариери от световна класа. Моля да проявите уважение към Роналдо", каза Фърдинанд. Кристиано Роналдо взе участие в първия мач на Португалия от новото издание на Лигата на нациите. Тогава "мореплавателите" победиха Уелс с 1:0, а суперзвездата вкара, но попадението му беше отменено заради засада. След това Роналдо изгледа от пейката победата на родината си над Норвегия с 2:1. Това беше и една от причините той да напусне лагера на Португалия.

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