Илия Груев: "Нещата не вървят, трябва да покажем, че сме отбор"

България все още не е записала победа в новото издание на Лигата на нациите, а за "лъвовете" тепърва предстои безспорно най-сериозното изпитание в група С4 - гостуване на Исландия. Родните ни национали загубиха с 1:2 от Люксембург и направиха нулево равенство с Естония на родна земя в първите си два мача. Те вече са в Исландия, като срещата ще се проведе на 3 октомври от 19:00 ч. Илия Груев говори на пресконференция преди мача.

Илия Груев: "Последните години нещата не вървят"

Ето какво каза Илия Груев: "Ситуацията не е добра, но утре имаме нов шанс и имаме ясни указания от новия треньорски щаб и се надявам това да се види утре. Последните години нещата не вървят както ние си представяхме. Имахме тук-таме добри резултати в началото на Кръстаич и Илиан Илиев, но не можем да го задържим за по-дълъг период.

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"Според мен няма психологически проблем"

Трябва да покажем, че сме отбор и да играем по-компактно, за да вземем резултати и да тръгнем напред. Според мен няма психологически проблем, но просто сме на едно ниво, в което не можем да играем на добро ниво през няколко дни. Опитваме се да сме позитивни, защото няма друг път в момента и се надявам вече да се видят резултатите, защото последните години показаха, че сме повече надолу. Човек ако иска да бъде лидер, трябва да се поема отговорност и да се покаже воля и хъс да играеш за България".

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