Аплодираха Бербатов и в театъра, и пред театъра в Пазарджик. Ред е на Стара Загора

С бурни аплодисменти в препълнения театър в Пазарджик завърши и второто излизане на Димитър Бербатов на сцената за изиграването на спектакъла му "Бербатов: Разкодиране". А този път шоуто продължи и след спектакъла. Бербатов покани всички зрители да излязат заедно пред сградата на театър "Константин Величков" – за тях и всички хора в Пазарджик небето над централния площад бе озарено от специално дрон шоу, озвучено от самия Бербатов. И аплодисментите се пренесоха и отвън. А след това дълго време рекордьорът по голове за националния отбор на България и шампион и голмайстор на Англия с Манчестър Юнайтед се снима с всички желаещи и раздава автографи и нови позитивни емоции.

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"Още една вечер, която ще остане завинаги в сърцето ми. Да стоя на театралната сцена и да разказвам своята история - за мечтите, трудните моменти, успехите, грешките, е усещане, което трудно може да се опише с думи. Вълнение, гордост и огромно щастие. Благодарен съм, че имам възможността да споделя всичко това с публиката по един толкова различен и личен начин. На всички, които бяха в препълнената зала в Пазарджик, благодаря ви за енергията, емоцията и начина, по който преживяхте моята история заедно с мен. Стара Загора вие сте наред, идваме. Ще се видим на 31 октомври! Нямам търпение да усетя тази емоция във всеки един от прекрасните български градове, в които ще гостуваме с "Бербатов: Разкодиране", заяви Димитър Бербатов.

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Той смени познатия терен и от магията в "Театъра на мечтите" се качи на театралната сцена. Започна национално турне с "Бербатов: Разкодиране". До края на 2026 г. предстоят представления в Стара Загора и Плевен.

Вече е ясно кога и къде той ще играе спектакъла си през следващата година. Бербатов ще зарадва публиката в театри в редица български градове, а кулминацията ще е в зала 1 на НДК в София на 17 октомври 2027 г.

Програма на Националното турне "Бербатов: Разкодиране"

Стара Загора - 31 октомври 2026 г. - Държавна опера Стара Загора

Плевен - 26 ноември 2026 г. - Драматично-куклен театър "Иван Радоев"

Русе – 27 януари 2027 г. - Доходно здание

Хасково – 23 февруари 2027 г. - Театър "Иван Димов"

Велико Търново – 14 април 2027 г. - Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов"

Казанлък – 18 май 2027 г. - Дом на културата "Арсенал"

Шумен – 9 юни 2027 г. - Летен театър

Варна – 4 юли 2027 г. - Летен театър

Бургас – 10 юли 2027 г. - Летен театър

Габрово – 6 август 2027 г. - Летен театър

Пловдив – очаквайте скоро - Античен театър

Софив – 17 октомври 2027 г. - Зала 1 на НДК

Билетите са в продажба в мрежата на kupibileti.bg.

В главната роля в спектакъла е самият Димитър Бербатов. Режисурата и сценичната драматизация са дело на Яна Титова. Музиката е специално създадена от Графа. Сценограф е Мирела Василева. Изпълнителен продуцент на спектакъла е Таня Колч.

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