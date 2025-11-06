Войната в Украйна:

Звездите на ПСЖ се изпочупиха след загубата от Байерн: 4-ма титуляри са в лазарета

06 ноември 2025, 10:32 часа 412 прочитания 0 коментара

Във вторник вечерта ПСЖ посрещна Байерн Мюнхен в сблъсък от 4-тия кръг от основната фаза на Шампионска лига. Двубоят завърши при резултат 2:1 в полза на баварците, а освен срещата, парижани загубиха и три от големите си звезди. Носителят на Златната топка Усман Дембеле и двамата крайни защитници Нуно Мендеш и Ашраф Хакими ще отсъстват от терените следващите няколко седмици.

Дембеле май пак е хронично контузен

Дембеле тъкмо се беше завърнал от предишна контузия, но все пак бе включен в стартовия състав. Обаче французинът изкара само 25 минути на терена и бе изваден от Луис Енрике. Вчера от ПСЖ потвърдиха, че има контузия на левия прасец, която ще го извади от игра за няколко седмици. Той ще пропусне и предстоящата пауза за мачове на националните отбори. Феновете на парижани може би имат поводи за притеснение, тъй като Дембеле беше почти постоянно контузен в Барселона и сега изглежда, че отново наближава такъв период.

Усман Дембеле

Хакими може да отсъства и за АФКОН

Ашраф Хакими също бе принудително заменен. Той излезе от игра в края на първото полувреме след остро влизане отзад на Луис Диас. Това действие на колумбиеца му спечели и директен червен картон. Наложи се медицинският екип да помага на мароканския краен бранител, тъй като той не можеше да стъпи на левия си крак. От ПСЖ казаха, че Хакими е получил тежко разтежение в глезена. Тази травма ще го извади от игра за около 6 до 8 седмици, като след това идва Купата на африканските нации – АФКОН.

Ашраф Хакими

Нуно Мендеш остава под наблюдение, Дуе е контузен от октомври

Нуно Мендеш изигра пълни 90 минути при поражението от Байерн, но е навехнал коляното си. Той ще остане под наблюдение и медицински грижи през следващите няколко седмици и няма да играе за ПСЖ. Четвъртият контузен титуляр е Дезире Дуе. Той е извън игра още от края на октомври, като няма известна дата за завръщането му. За парижани следва гостуване на Лион в Лига 1 на 9 ноември, а следващият им мач в Шампионската лига е на 26 ноември срещу Тотнъм.

Николай Илиев
