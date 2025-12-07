Челен сблъсък с жертва и ранени край Габрово, най-малко 18 катастрофи в страната за денонощие

Един човек е загинал, а още двама са ранени след челен сблъсък между два автомобила на пътя Габрово - Севлиево. Сигнал за инцидента е подаден около 15:30 часа днес, 7 декември, съобщиха областната дирекция на МВР. Главният път е блокиран. Трафикът се осъществява по обходен маршрут, предаде Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Видимостта в района е намалена, вали лек дъжд. Причините за ПТП-то тепърва се изясняват.

Трафикът е пренасочен по обходен маршрут - през село Душево и село Яворец.

Катастрофите у нас за последното денонощие, последния месец и последната година

19 души са ранени при 18 тежки катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР. В София са се случили 20 леки ПТП-та и едно тежко, като е ранен един човек.

Снимка: БГНЕС

От началото на месеца в страната са станали 100 тежки ПТП-та, при които има 15 жертви, а ранените са 126.

От началото на годината са станали 6244 катастрофи с 428 загинали и над 7700 пострадали. Жертвите са с 12 по-малко в сравнение със същия период на миналата година, съобщават от bTV.

