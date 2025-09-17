Строг воден режим в Севлиево: Вода в селата ще има през два дни

Строг режим на водата въведоха в Севлиево, става ясно от сайта на местната администрация. Новият режим е поискан от “ВиК” - Габрово заради рекордно намалелия дебит на водоизточниците за питейно-битови нужди и водните количества, постъпващи в язовир „Стоките“ и невъзможност за нормално водоподаване за всички населени места, захранвани от язовира. Ето защо се забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др., различни от питейно-битови нужди в населените места на територията на община Севлиево.

В случай на промяна в дебита на водоизточниците,режимът ще бъде променен.

В селата ще има вода през два дни

Въвежда се следното режимно водоснабдяване. За селата, водоснабдявани от западния водопроводен клон: Горна Росица, Батошево, Шумата, Душево, Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево вода се подава през два дни. За селата, водоснабдявани от източния водопроводен клон: Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка и Буря вода се подава в събота, като на тези села са осигурени водоноски.

Пускането и спирането на водата за всяко едно от селата ще се осъществява от водопроводчика на съответното населено място при стриктно спазване на графика.

В града вода само във вторник, четвъртък и неделя

За град Севлиево в понеделник, сряда, петък и събота от 8:00 до 17:00 часа вода няма да се подава. От 23:00 до 6:00 часа всеки ден налягането във водопроводната мрежа на града ще бъде намалено и високите етажи на сградите ще имат нарушено водоснабдяване.

За СО "Крушевски баир" и кв. "Балабанца" вода ще се подава от 17:00 до 8:00 ч. всеки ден.