Стотици фенове на Миле Китич с пръст в уста: Платиха за несъществуващ концерт в Габрово

Стотици фенове на сръбската фолк звезда Миле Китич останаха жестоко излъгани и с пръст в уста, след като се оказа, че са си купили билети за негов концерт в Габрово, който обаче изобщо не е бил организиран. Събитието е трябвало да се проведе на 10 октомври в спортна зала "Орловец" и е било рекламирано напоително по местни радиостанции и в социалните мрежи. Уви, когато фолк меломаните отишли пред залата в деня на концерта, тя била заключена и така разбрали, че са измамени.

"Разбрах за концерта от социалните мрежи и си купих билет през платформата EpayGo. Струваше 60 лева. Всичко изглеждаше напълно реално – афиши, реклами. На 8 октомври обаче попаднах на видео на самия Миле Китич, в което той казва, че никой не се е свързвал с него и че това е измама", разказва пред bTV Елица Цанкова, която е една от измамените.

На същата дата - 10 октомври, се е провел реален концерт на Миле Китич в Горна Оряховица.

Последствия за организатора

Организатор на фалшивия концерт е фирмата Глобал Трансфер Сървиз, регистрирана в София на името на Николай Николов. Някои от излъганите фенове са успели да получат обещание, че парите за билетите ще им бъдат върнати, но все още никой не е получил обратно сумата. "Обадих им се, писах имейли – казаха, че ще върнат парите между 15 и 30 октомври. Днес е ноември, а парите ги няма", казва друг потърпевш – Петър Станев, който е купил два билета.

Представители на спортна зала "Орловец", където е било обяввено, че ще се състои концертът на Миле Китич, са заявили, че никога не е имало договорка за подобно събитие. Били са обсъждани възможни дати, но след това организаторът не е предприел нищо.

На сайта, в който са се продавали билетите, е публикувано съобщение, в което се казва, че единствено организаторът носи отговорност при проблеми с дадено събитие и именно той отговаря за възстановяване на парите към клиентите.

Според информация на bTV, Комисията за защита на потребителите вече е сигнализирана за случая. Ако се проведе разследване, то трябва да установи колко точно хора са били измамени и какви суми са събрани чрез продажбата на фалшивите билети. Възможно е броят на "ужилените" фенове на Миле Китич да се приближи до 2000, тъй като капацитетът на залата е 1800 души. Телевизията съобщава още, че Районната прокуратура – Габрово се е самосезирала по случая и е разпоредена проверка от икономическа полиция.