3 растения, които трябва да наторите СЕГА за силен растеж догодина

Есента може да бъде натоварен период в градината. Между прибирането на реколтата от зеленчуковата градина, почистването на цветните лехи, разделянето на многогодишните растения и гребането на листата има много неща за вършене. Ето защо е добре да знаете върху какво трябва да се съсредоточите и какво можете да пропуснете от списъка си със задачи.

От тази статия ще научите кога да торите растенията и какви растения да торите през есента. Има три основни вида растения, които се възползват от есенното торене. Ще разберете кои от тях се нуждаят от малко подхранване тази есен и кои са подходящите торове за целта.

Растения, които трябва да торите през есента

Не е нужно да торите всичко в градината си през есента. Всъщност, прекомерното торене може да причини повече вреда, отколкото полза. Има обаче три вида растения, които се възползват от тласък на хранителни вещества през есента. Ето тези, които трябва да подхраните сега, преди зимата.

Треви за хладния сезон

Есента е идеалното време за торене на тревни площи през хладния сезон, ако искате зелена трева, която да издържи до първите слани. Когато торите тревата през есента, изберете тор с по-ниско съдържание на азот. Азотът насърчава новия зелен растеж, който ще загине, когато настъпи студеното време, и ще обезсмисли целта на есенното ви торене.

Вместо това, изберете тор за тревни площи, специално създаден за подхранване в края на сезона. Правилният есенен тор за тревни площи ще помогне на тревата ви да развие по-силни корени, което означава по-здрава морава следващото лято. Изборът на тор с калий може също да подобри зимната издръжливост на моравата ви, устойчивостта на суша и способността ѝ да устои на често срещани болести.

Дървета и храсти

Не всички дървета и храсти се нуждаят от торене през есента, но новите растения и тези, които се възстановяват от стрес, се възползват от торене в края на сезона. Ако сте преместили дървета или храсти тази година, есента е подходящ момент да ги наторите и да им помогнете да се установят в новия си дом.

Времето е от решаващо значение за торенето на млади или наскоро пресадени дървета и храсти. Не торете твърде рано, защото растенията ще пуснат нов растеж, който ще се повреди през зимата и ще направи растенията ви по-склонни да се борят с болестта. Но и не чакайте твърде дълго.

Торете веднага след като дърветата и храстите окапят листата си (подхранвайте вечнозелените растения едновременно). Корените продължават да растат и да приемат тор, докато температурата на почвата падне под 4°C.

Използвайте тор с по-ниско съдържание на азот и по-високо съдържание на фосфор и калий, за да помогнете на растенията да развият здрава коренова система, която ще им позволи да процъфтяват през следващата година. Също така страничното торене с компостиран кравешки тор помага на хортензиите и други дървесни растения да се развиват добре през следващото лято.

Плодови култури

Подгответе се за успешна реколта догодина още сега, като наторите овощни дървета и храсти през есента. След прибиране на реколтата растенията започват да цъфтят, които ще се превърнат в плодове догодина. Уверете се, че дърветата и храстите са добре подхранени, за да могат да ви дадат много вкусни плодове през следващия сезон.

Избягвайте торове с високо съдържание на азот. Подхранването на растенията с азот сега ще ги принуди да развият нежен, зелен растеж, който е податлив на студ. Вместо това изберете тор, богат на фосфор и калий.

