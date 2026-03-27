3 сорта гардения, които могат да понасят летните жеги и зимните слани

В продължение на векове гардените са пленявали сърцата ни с девствените си бели цветове и опияняващ аромат. Но за съжаление фактът остава, че тропическият им произход не винаги позволява голяма устойчивост на студ.

Тайната за чудесни цветове на гарденията: Насладете се на аромата

Преди да засадите студоустойчиви гардении, не забравяйте да ги засадите в земята през пролетта, за да могат да развият достатъчно корени, когато настъпи зимата. Също така, ако климатът ви е твърде горещ, намерете им място с филтрирана или следобедна сянка. Макар че гарденията със сигурност обича пълно излагане на слънце, което означава, че се нуждаят от над шест часа пряка слънчева светлина, всичко повече е прекалено. И накрая, придържайте се към аксиомата „по-малкото е повече“. Подобно на вас, доста разнообразни насекоми, включително листни въшки, трипси и белокрилки, са омагьосани от аромата на гарденията, така че освен ако не искате те да ви завладеят, ограничете насажденията си. Готови ли сте? Ето кратък преглед на сортовете гардения, които понасят летните горещини и зимните слани.

Гардения Crown Jewel

Ако ограничената площ е пречка за плановете ви да започнете градина с опрашители , помислете за гардения „Crown Jewel“ (Gardenia jasminoides „Crown Jewel“). Това е компактно вечнозелено многогодишно растение, което достига височина от 90 см, въпреки че се разпростира много по-широко. Стига да държите зимните лехи мулчирани, можете да отглеждате този хибриден сорт

„Crown Jewel“ е обилно цъфтящо растение, което произвежда прекрасни бели цветове през лятото и есента, последвани от плодове. Последните насърчават пчелите, молците и пойните птици да посетят двора ви, въпреки че елените, за щастие, подминават тези растения.

Гардения с въртележка

Когато късните сезонни слани развалят настроението, помислете за отглеждане на гардения „Pinwheel“ (Gardenia jasminoides „Pinwheel“), тъй като пъпките ѝ могат да издържат на подобни пролетни сътресения. Около късна пролет, хълмчето на този храст гардения е покрито с ароматни бели цветове, които остават на показ през лятото. Очаквайте още едно вълнение през есента, макар че може да не е толкова обилно, колкото първия кръг. „Pinwheel“ вирее при пълно и частично излагане на слънце

Гардения с маргаритки

Подходящо наречената, гардения „Маргаритка“ (Gardenia jasminoides „Daisy“) разтваря бели цветове, наподобяващи маргаритки, в края на пролетта, с жълти центрове, подобни на морски звезди. С напредването на сезона всеки цвят придобива по-кремав оттенък, осигурявайки фин контраст с разцъфващите нови цветове. Отрязването на мъртвите цветове ще гарантира, че тези гардении ще продължат да цъфтят до слана. Гарденията „Маргаритка“ може да понася летните горещини, въпреки че е най-добре да ги засадите от източната страна на дома си, където слънчевата светлина не е толкова интензивна.