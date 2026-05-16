Защо листата на люляка пожълтяват?

Какво се случва, когато вашият обикновено надежден люляков храст (Syringa spp.) започне да развива жълти листа? Време ли е за паника? Лошата новина е, че редица фактори могат да причинят пожълтяване на листата, което изисква разследваща работа. Добрата новина е, че много болести, вредители или хранителни дефицити предоставят специфични визуални улики, заедно с общото наличие на жълто. Започнете, като потърсите какви признаци може да съпътстват пожълтяващите листа. Проблемът само в една част ли е от люляковия храст? Алтернативно, засегнатите листа повече ли са по вътрешните листа или по външните ръбове? Можете ли да забележите вредители по клоните или листата? Жълтите листа имат ли кафяви ръбове или може би жълта тъкан, но зелени жилки? Засегнат ли е цъфтежът?

Вертицилиумното увяхване е често срещано растение по растенията, при което цяла част от люляка може внезапно да пожълтее и да изсъхне. Отлепването на засегнатия клон обикновено ще покаже ивици. Ако части от вашия люляк изглеждат „клонки“, с листа, които са едновременно малки и жълти, виновникът може да е болестта „вещическа метла“. Понякога клоните развиват туфи или „метли“ в краищата си. Жълтите листа ще бъдат широко разпространени, често с кафяви ръбове. За съжаление, болести като „вещическа метла“ (известна още като „пепеляво жълто“) и вертицилиумно увяхване често са фатални за храстите и дърветата, които засягат. И в двата случая обаче, полагането на специални грижи за нуждите от поливане и подхранване на вашия люляк може да удължи живота му с няколко сезона, преди да умре.

Разбира се, преди да премахнете люляк, е по-добре да се обадите на специалист, който може да потвърди диагнозата и евентуално да ви помогне със специализирана резитба и друго лечение. Ако трябва да подмените люляка си, търсете видове, които са устойчиви на тези болести. Обикновеният люляк, например, е по-устойчив на вещическа метла от по-екзотичните видове и хибриди на люляк.

Вредителите и хранителните болести също могат да причинят пожълтяване

Наред с болестите по растенията, други проблеми могат да доведат до пожълтяване на листата по люляците. Например, нападение от вредител, известен като щитовидна щитовидна жлеза, съчетава пожълтели и окапали листа с наличието на люспи с форма на стрида по клоните. Ако има съмнение за щитовидна жлеза, наблюдението и изчакването полезни насекоми да погълнат вредните щитовидни жлези може да е най-малко натрапчивият начин. В противен случай използвайте инсектициден сапун или градинарско масло.

Недостигът на хранителни вещества в почвата около люляка може да се прояви и като пожълтяване на листата. Ако листата пожълтяват, но жилките им са все още зелени, проблемът може да е желязна хлороза. Понякога недостигът на желязо може да доведе до кафяви петна или ръбове по листата и е възможно люлякът да не цъфти както преди . Възможно е също така други почвени дефицити да причиняват хлорозата, като например азот, манган или цинк. Тези три дефицита обикновено се проявяват като пожълтяване първо на вътрешните, по-стари листа, докато липсата на желязо се проявява като пожълтяване първоначално на външните, по-нови листа, преди да се придвижи навътре.

При съмнения за недостиг на хранителни вещества, подробният почвен тест е решаваща първа стъпка. Той не само може да определи точно кои хранителни вещества са ниско в почвата близо до вашия люляков храст, но и дали нивото на pH „заключва“ тези хранителни вещества. Като цяло, люляците виреят най-добре при pH в неутрален до алкален диапазон или около 7,0 до 7,8. Ако почвата не е в този диапазон, добавете препоръчителните добавки в посочените количества. Почвеният тест също ще ви каже кое хранително вещество е ниско в почвата. Като незабавно лечение, помислете за листно подхранване на люляка за липсващите хранителни вещества. Опитайте се да не се паникьосвате и да не пренаторявате, което е често срещана грешка, която хората правят, когато отглеждат люляци.