Отблъснете мухите по естествен път с тези градински растения, които не могат да понасят

Макар че топлите, меки летни дни са чудесни за прекарване на време на открито, независимо дали релаксирате с книга и освежаваща напитка, или поканите приятели на вкусно барбекю, има едно нещо, което може да ви развали удоволствието – досадните мухи! Няма нищо по-досадно от това да се опитвате да прогоните тези летящи вредители от лицето си и вкусната храна, която сте сложили на масата. Вместо да посегнете към спрея против мухи или да се поливате с репелент против насекоми, помисляли ли сте да напълните градината си с прекрасни растения, които всъщност биха могли да отблъскват мухите по естествен път?

Въпреки че може да успеете да държите дома си без мухи с обикновени кухненски съставки , има и много страхотни растения, които са красиво ухаещи благодарение на естествените етерични масла, които съдържат. Макар че няма гаранция, че те ще отпратят всички мухи в обратната посока, със сигурност няма нищо лошо в това да добавите няколко от тези градински растения към цветните си лехи или да ги засадите в красиви саксии, които можете да поставите стратегически около откритите си жилищни пространства. Някои от по-популярните растения, които можете да отглеждате, за да отблъсквате мухите, включват лавандула, розмарин, босилек, мента и пиретрум.

Лавандула

Лавандулата има прекрасен, успокояващ аромат, който може да се усили, когато леко почетквате меките сиво-зелени листа. Макар че този аромат е много приятен за повечето хора, той не се харесва на вредители като мухи или дори комари. Лавандулата се нуждае от слънчево място в градината с наистина добре дренирана почва, но също така се справя добре, когато се отглежда в контейнери.

Розмарин

Ще се насладите на прекрасния аромат на розмарин (Salvia rosmarinus), когато минавате покрай растението и докосвате листата му. Благодарение на този силен аромат се смята, че розмаринът може да отблъсква често срещани вредители като мухи, както и охлюви и голи охлюви. Като бонус, фактът, че и двете се радват на едни и същи условия за отглеждане, е причината розмаринът и лавандулата да принадлежат заедно в градината . Когато цъфти, розмаринът ще привлече и много опрашители.

Босилек

Друга силно ароматна билка, която може да обмислите да отглеждате в градината си или в саксия, е босилекът (Ocimum basilicum). Силният му аромат може да държи далеч вредители като мухи и комари и е идеален за отглеждане близо до входовете на къщата ви и около местата за забавление на открито. Като едногодишно растение за топлия сезон, босилекът расте добре в повечето региони през лятото. Ще откриете също, че „бариерата“ от босилек е най-добрата естествена защита на вашата градина срещу насекоми .

Мента

Ментата (Mentha spicata) е една от онези силно ароматни билки, които е добре да отглеждате само в саксия, защото буйният ѝ растеж може лесно да завладее градината ви. Този агресивен навик означава, че е лесна за отглеждане и има доста различни сортове, които можете да опитате. Освен кулинарните си приложения и факта, че от нея се приготвя приятен освежаващ чай, ментата е добра и за отблъскване на редица вредители, включително мухи и дори мравки.

Чесън

Не е тайна, че чесънът (Allium sativum) е едно от онези растения, които много градински вредители, включително мухите, не харесват. Острият аромат на зелените листа го прави любимо растение на градинарите по целия свят за отглеждане около други зеленчуци. Но чесънът е и доста привлекателно растение, особено когато развие тези зашеметяващи, големи цветни глави.